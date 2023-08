El análisis de Roberto Navarro tras las PASO: "Massa se tiene que recibir de peronista"

El director de El Destape se refirió al saldo de las primarias y opinó sobre qué estrategia debe tomar Unión por la Patria.

El director de El Destape, Roberto Navarro, analizó los resultados de las PASO que definieron los candidatos a las elecciones 2023. Habló sobre la posibilidad de que Sergio Massa y Unión por la Patria puedan remontar el resultado, opinó que "las posibilidades de ganar" son escasas", pero exigió que tienen "que dejar de tener vergüenza de ser peronista, porque el peronismo ni murió, ni adelgazó, ni se achicó".

"Massa se tiene que recibir de peronista. Si no te recibís de peronista perdés", evaluó el director de El Destape. "Si (los precandidatos presidenciales Javier) Milei o (Patricia) Bullrich tienen un discurso contra todos los derechos, tiene que estar Massa hablando del trabajo, hablando del salario. Si ellos están contra las jubilaciones, él tiene que estar a favor de la educación, si ellos están contra la salud, él tiene que estar a favor de la salud, si ellos están contra los científicos, él tiene que estar a favor de los científicos", enumeró.

En ese marco, insistió que "Massa no puede hacer ninguna promesa sin tomar este acciones en el mismo momento claro" y que "él está en el Poder Ejecutivo tiene que tener alineados sus discursos con sus acciones", para luego sintetizar: "No tiene que dudar, dudando llegó tercero".

Para Navarro, "hay una cantidad de votos históricos" a la que apelar y que "encierra el hecho de que vos tenés que volver a tu piso histórico". Con eso -agregó- "estás en el balotaje".

En cuanto a la estrategia oficialista, Navarro señaló: "Todos están diciendo: 'Esperemos que se tranquilice el mercado porque el mercado se lleva todo' y que 'es muy difícil pisar la pelota y saber para dónde vas a ir'". También agregó que tiene que ver con que "para la definición "son tres: Alberto (Fernández), Cristina (Fernández de Kirchner) y Massa".

"Ponele que hayan decidido que Alberto por su mala imagen no aparezca. Pero Cristina, si yo no estoy equivocado, sigue siendo la dueña de la mayoría de los votos. Entonces a mí me parece si hay tanto un juego, Cristina debería jugar más. Me imagino de todas maneras que deben estar repensando la estrategia. Yo no diría a pelear en el terreno que se disputan ellos", sugirió.

Por otra parte, sobre el resultado observó que "luego de ocho años de caída de los ingresos, de pobreza, de indigencia, de tanta situación tan aberrante para la sociedad, esa crisis económica se volvió una crisis política y a mí lo que me preocupa es que termine convirtiéndose en una crisis institucional".

Esto último, además de la suba del dólar, también influye en "lo que viene, porque los candidatos que tienen posibilidad de ganar son candidatos que van a llegar muy débiles", ya que "hay un voto fragmentado y un voto negativo" porque "todos sacaron pocos votos" y "porque no se votó a favor de alguien".

"Si Milei quiere llevar adelante esos planes exóticos que tienen, ¿con qué lo va a hacer? ¿Con quién a favor? ¿Quién lo va a bancar? ¿Con qué Congreso? ¿Con qué gente en la calle? Un gobierno de Milei es imposible. Ahora bien, y Bullrich, que pensaba hacer todo el primer día y si no te gusta te pega un tiro, ¿con qué lo va a hacer? Si no tiene nada, si sacó 17 puntos, ¿con qué va a hacer eso? Massa mismo, que no tienen sus propios votos, sino los votos de Cristina. Todos son candidatos con pocos votos y candidatos que llegan con el anti, no con alguien que los apoya, que los va a bancar, que los va a llevar adelante", enumeró.

Sobre el proyecto de dolarización de Milei, señaló que "no hace falta ser economista para saber que el peso no sirve para nada" y que "hay un tipo que propone algo", y comparó: "(Horacio Rodríguez) Larreta y Bullrich se la pasaron diciendo, 'Vamos a terminar con el kirchnerismo'". En cuanto al libertario, Navarro advirtió que "está muy solo, que tiene el establishment en contra, que está aterrorizado" "Dejó un montón de flancos Milei. Pensá que ese hombre va a tener que debatir después. Massa es un tipo inteligente es un profesional de esto. Lo que pasa quizás es ministro de Economía", lamentó.

En cuanto a Bullrich, señaló que "no la podés llevar por el medio porque es así" y se "va a radicalizar y va a competir con Milei". Sin embargo, advirtió que "una cosa es una PASO y otra cosa es cuando la gente vaya a votar presidente"

Respecto a la devaluación del dólar oficial decretada por el Gobierno nacional, Navarro afirmó que el FMI "nos hizo un desastre" y que es un enorme problema cogobernar" con el organismo de crédito internacional.

"El FMI tiene muchos defectos pero el peor de todos que son unos inútiles. En Argentina hace muchos años que no existe la devaluación real, esto es que suba el dólar, pero no el resto de los precios. Si vos subiste el dólar un 25% y al otro día subieron todos los alimentos un 25%, no devaluaste. Lo que pide el FMI no existe, pero tampoco existe lo segundo que quería, que era achicar la brecha, que se agrandó", lamentó.