Elecciones 2023: eclipsada por Milei y Villarruel, Bullrich intenta sin éxito encontrar su identidad

La candidata de Juntos por el Cambio presentó a sus voceros para diversas áreas durante la campaña, pero quedó eclipsada por el negacionismo de Victoria Villarruel. Horacio Rodríguez Larreta está a disposición y espera una convocatoria para sumarse.

Patricia Bullrich quedó eclipsada por el acto negacionista de Victoria Villarruel, la vice de Javier Milei, en la Legislatura porteña. Los adeptos a la teoría de los dos demonios se acercaron para formar parte del evento que se desarrolló en paralelo a la presentación de equipos de la candidata de Juntos por el Cambio en estas elecciones 2023. En tanto, el vallado que puso Horacio Rodríguez Larreta en las inmediaciones al palacio legislativo, las credenciales especiales para ingresar y el choque entre la ideología del "Nunca Más" versus los defensores de los genocidas posaron todas las miradas sobre la calle Perú, lejos de la avenida Callao donde Bullrich hizo una presentación importante.

No pudo eludir la pregunta sobre los derechos humanos, incómoda después de que Mauricio Macri los haya considerado como un "curro", allá por el 2015. No habló de la dictadura, habló de la educación y la salud públicas. Para Patricia, encontrar una identidad se hizo difícil. El cambio se lo quedó Milei y el discurso extremo también. A ella no le dejó más opción que intentar ubicarse entre el libertario y Sergio Massa. Ni contra el sistema ni "populista".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El fuerte pasará por dos sectores: buscar a los que no fueron a votar el 13 de agosto y mostrar que Juntos por el Cambio tiene espalda y experiencia, ambos condimentos centrales para sostener un gobierno y poder generar cambios reales y duraderos.

El nuevo dream team de la campaña

En ese equipo mencionó al todo terreno Carlos Melconian para economía; al ex presidente del Senado durante el macrismo, Federico Pinedo para política exterior junto al larretista Fernando Straface; a Joaquín de la Torre para el área social; para la educación oficiará de vocero el radical Fabio Quetlas; en las cuestiones de género se desempeñará Silvia Lospennato y la explicación de la reforma estatal quedará en manos del macrista de Macri, Bernardo Saravia Frías.

Saravia Frías fue abogado del grupo Macri y nombrado por Mauricio como Procurador del Tesoro. Radical, fue asesor de Fernando de la Rúa pero la banda de amigos del Cardenal Newman fueron clave para su designación. Entre otras cosas representó perjudicialmente al Estado en el conflicto por el Correo Argentino con la familia Macri. Además, fue uno de los procesados por las irregularidades en las concesiones de los peajes.

Se podría decir que el dream team de Patricia está conformado por un camaleón, por dos figuras cercanas a ella, por un radical, por una que apostó por Larreta y por uno de Mauricio. Un poquito para cada uno, como para mostrar cierta unidad. Sin embargo, todavía no se vieron convocatorias claras para que el jefe de Gobierno se sume, junto a sus equipos, a la campaña.

El vínculo con Larretas tras la interna

Presuntamente, las relaciones quedaron en buenos términos y Larreta se puso a disposición al 100% pero por ahora sin éxito. Está esperando que lo convoquen y, aseguran, trabajará al máximo para que ella gane las elecciones porque, para él, el mejor escenario sería con Bullrich en el balotaje y victoriosa.

Después de las elecciones y el reacomodo interno, Larreta viajó solo dos días a Chile para tomarse un respiro. Volvió todavía sin novedades desde el campamento bullrichista confiado en un crecimiento en distritos clave para poder dar vuelta el resultado. Estará, cuando lo llamen, a disposición tanto de Patricia como de Jorge Macri en la Ciudad para lograr el liderazgo PRO en ambos sillones.

Horacio todavía mantiene intactas sus convicciones para ser presidente. La derrota no lo bajó de la carrera sino que pospuso su largada. Probablemente el 2027 lo encuentre con intenciones de volver a intentarlo, tal vez con participación en elecciones intermedias para no quedar fuera del mapa político. Desde dónde, todavía no fue definido. Pero el lugar será sólo un instrumento para el objetivo mayor. Sin embargo, todavía no está previsto un relanzamiento de su figura.