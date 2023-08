Di Tullio, sobre las elecciones 2023: “El 40% del padrón no sabe lo que pasó en el 2001”

La senadora nacional por el Frente de Todos apuntó contra Juntos por el Cambio y comparó la propuesta laboral de la oposición con la reforma laboral conocida como la Ley Banelco.

La senadora del Frente de Todos y precadidata a renovar su banca por Unión por la Patria (UP) Juliana di Tullio apuntó contra la propuesta de llevar adelante una reforma laboral en caso de que Patricia Bullrich llegara a la presidencia tras las elecciones 2023. La iniciativa fue dada a conocer en una entrevista en Radio con Vos por Dante Sica, el asesor de la precandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio (JxC): “Corren con una ventaja, el 40 por ciento del padrón no sabe lo que pasó en 2001, tiene menos de 35 años, tampoco sabe qué pasó con la Ley Banelco y las coimas a los diputados y senadores”, dijo la legisladora nacional en entrevista con El Destape.

En una entrevista con Ernesto Tenembaun, Sica hizo referencia a los planes en términos laborales en caso de que Bullrich llegue a la presidencia tras las elecciones de este año: “Suspender la ultraactividad temporalmente de los convenios colectivos de trabajo durante un tiempo para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones modernas”, explicó el asesor económico. A continuación, citó como ejemplo la modificación que España hizo en 2010 -aunque más atrás en el tiempo hay otro ejemplo: la reforma laboral argentina del 2000, más conocida como la “Ley Banelco”- y explicó que la ultraactividad es un concepto que hay dentro de la ley de convenciones colectivas que, en realidad, es lo que las sostiene: es la negociación por rama y no por empresa, entonces, suspenderla implica que las empresas puedan no atenerse a las negociaciones generales.

Por su parte, en entrevista con Habrá Consecuencias, Di Tullio sostuvo que la reforma laboral, aprobada en el 2000, conocida como La ley Banelco durante el Gobierno de Fernando de la Rúa “le quitaba todos los derechos a las y los trabajadores y que era exigida por el FMI. A mí no me extraña que lo hagan, sabiendo que el 40% del padrón no vivió esa época”, dijo. Además, recordó que aquella normativa desató un escándalo tras conocerse que para que pasara el filtro del Congreso se habían pagados sobornos a través de la Secretaría de Inteligencia (Side), tal como confesó el entonces secretario parlamentario Mario Pontaquarto. “La exigía el Fondo Monetario Internacional”, precisó la legisladora.

Al mismo tiempo, Di Tullio dijo que le “llama la atención” es el resto del padrón. “Tuvimos un país con 25 por ciento de desocupación gracias a esas políticas que anuncian Dante Sica y Patricia Bullrich”, indicó y aclaró que “por suerte” es una contra cara con la Confederación General del Trabajo que le dan “el respaldo a Sergio Massa”. Para ella, “eso significa que hay un espacio que resiste a esa locura que alguna vez intentaron, hubo gente presa por la ley Banelco”.

Para la aspirante a renovar la banca en el Senado por la provincia de Buenos Aires, además, en el contexto de esta campaña de cara a las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, “hay un repiqueteo mediático que tiene que ver con las posiciones dominantes de los medios, como Clarín y La Nación, que dicen: ‘No te mereces lo que tenés', dicen que necesitan ‘sacarte’ los derechos para que funcione bien, te desaniman. Lo que veo es que odian a la Argentina”, dijo.

“No sé cómo hacen aquellos adherentes a la oposición, me refiero a Milei, a Bullrich y a Larreta, odian al país. ¿Cómo hacen para votar a alguien que odia al país? ¿Cómo mejoras un país que destestas y destestas a la mitad de la gente?”, se preguntó. En tanto, aclaró para esos candidatos que “la gente está preocupada” y que “quiere comer igual cuatro veces, le guste o no le guste a Larreta, Milei y compañía, quieren estudiar, tener futuro, universidades, las necesidades las siguen teniendo. No nos pueden poner bala a todos, reprimir a todos”, manifestó y marcó que, de todas maneras, en los últimos días vio la “reacción” del “músculo del peronismo” que salió a hablar con las personas, “a 40 años de la democracia para explicarle que el 13 de agosto hay que ir a votar”.