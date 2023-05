Aníbal Fernández confirmó que irá al acto del 25 de mayo, pese a sus "diferencias con La Cámpora"

El ministro de Seguridad es el primer albertista en confirmar asistencia. "Mis diferencias con La Cámpora no tienen solución", aclaró.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que acudirá al acto del 25 de mayo, fecha en que se cumplen 20 años de la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner. Pese a que acudirá a la Plaza de Mayo, el funcionario dejó en claro que mantiene "diferencias" con La Cámpora.

"Voy a ir al acto, mi agrupación está trabajando a todo lo que da. Es un acto que me festeja a mí también: hace 20 años asumí como ministro del Interior de Néstor Kirchner. Me llena de orgullo", afirmó Aníbal Fernández en una entrevista en Radio con Vos.

Pese a acudir al acto, el ministro dejó en claro que tiene diferencias con un sector importante del Frente de Todos. "Mis diferencias con La Cámpora no tienen solución. No nos vamos a poner de acuerdo. No voy a perder el tiempo en discutir. Ellos harán lo suyo y yo haré lo mío. De último para un peronista no hay nada mejor que otro peronista".

Aníbal Fernández acusó que algunos referentes "le hicieron la vida imposible" a Alberto Fernández y opinó que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ordenarán la interna en el Frente de Todos. "Las PASO van a terminar definiendo una fórmula y una actitud de esquema de gobierno. Una vez que eso esté resuelto, vamos a tirar todos para el mismo lado", sostuvo.

Cómo será el acto de Cristina Kirchner por el 25 de mayo

"Imitemos el ejemplo" es el slogan de la convocatoria para el 25 de mayo en la Plaza de Mayo. Cristina Kirchner publicó este lunes por la tarde el afiche oficial con un Néstor Kirchner colorido. El jueves se cumplirán 20 años de la asunción del expresidente. El kirchnerismo ultima detalles de un acto que la tendrá como protagonista y donde aún se mantiene vivo el operativo clamor en algunos dirigentes del peronismo.

El escenario ya está armado en su etapa final. Le dará la espalda a la Casa Rosada. Desde la organización terminan de definir si habrá dirigentes en el escenario, más allá de las sillas delante de la estructura que serán ocupadas por gobernadores, sindicalistas, referentes de Derechos Humanos, dirigentes peronistas y hasta ministros del gobierno de Alberto Fernández.

Hasta el momento, Cristina será la única oradora, aunque hay sectores del PJ que, según supo El Destape, presionan para que haya un discurso de alguna persona más, aunque por el momento está descartado. El jueves el clima no acompañará. Según el Servicio Meteorológico Nacional, lloverá durante todo el día. "Lo contemplamos y vamos a ir a la Plaza sabiendo que será con lluvia. Algo vamos a hacer", contó una persona que está detrás de la organización.