Alberto Fernández: "No estoy pensando en la reelección"

El Presidente dio una entrevista a The Financial Times, días antes de la sentencia contra Cristina Kirchner. También, analizó la situación de los gobiernos progresistas de la región, los recursos naturales y la relación con China y Estados Unidos.

El presidente Alberto Fernández afirmó que no está "pensando" en su reelección y que está "ensimismado en la gestión". Así, evitó postergar una definición sobre su futuro electoral. La frase fue pronunciada en una entrevista con el medio estadounidense The Financial Times y se grabó el 2 de diciembre, cuatro días antes de la condena a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Consultado sobre si él o su compañera de fórmula buscarán ser candidatos en 2023, el Presidente respondió: "Con todos los problemas que tiene la Argentina, estoy pensando en resolver esos temas".

"No estoy pensando en la reelección. Tengo claro que la Argentina tiene una oportunidad de futuro extraordinaria y yo quisiera terminar mi mandato sembrando el país de oportunidades, para quien me suceda, o sigo yo, no sé, pueda ver germinar ese sembrado y cosechar en la Argentina", señaló y sentenció: "Yo estoy ensimismado en la gestión".

En ese sentido, se refirió al panorama económico histórico de la Argentina, Fernández señaló que el país "tuvo cuatro años de un gobierno neoliberal, que fue desastroso", en referencia a la gestión de Mauricio Macri, que "endeudó al país de un modo impagable". Asimismo, definió al presente económico argentino como "raro" y sobre eso graficó: "Hay una inflación muy alta, es cierto. Nosotros la multiplicamos por dos, en un mundo que se multiplicó por diez. Pero mientras que esto pasa, la Argentina tiene un récord de inversiones desde 1993, de exportaciones; ha regenerado más de 1 millón y medio de puestos de trabajo. Desde que la pandemia en adelante, tuvimos 27 meses consecutivos de consumo. Más las inversiones en litio, en gas, en petróleo que están creando puestos de trabajo".

También, recordó que Argentina "tuvo al peronismo, que garantizó salud, educación pública, derechos a los trabajadores y el crecimiento e industrialización", pero que este movimiento siempre fue "perseguido por gobiernos conservadores, que volvían todo atrás y a la idea de un país productor y exportador de productos primarios y volvíamos a foja cero".

Lula y acuerdo con la Unión Europea

Tras expresar su satisfacción por la llegada de Luiz Inacio Lula Da Silva a la presidencia de Brasil, con el que señaló que tienen "una comunidades de ideas cercanas", Fernández sostuvo que ninguno de los dos están "en contra con el acuerdo con la Unión Europea". Sin embargo, aclaró que ese entendimiento "tiene problemas, que tienen que ver con los desequilibrios en los mercados de unos u otros"

"Para Brasil y Argentinas, los únicos productores de automóviles en el cono sur, nos complica si viene la competencia europea", ejemplificó. Luego, agregó: "Cuando queremos vender nuestros productos agrícolas y ganaderos, encontramos varias trabas en muchos paises de Europa. En Francia, Irlanda, Polonia se oponen a terminar con los subsidios agrícolas para que entren los productos argentinos. Es sentarnos a analizar en como llegar a un acuerdo sobre bases más realistas".

Escenario latinoamericano

"Tenemos gobiernos de tipo progresista que han ganado en Chile, Colombia, Brasil, Perú", observó Fernández, que reconoció que "en todos esos escenarios hay una sociedad profundamente dividida" por sectores de derecha sacaron "más de 40 puntos de votos"

Teniendo en cuenta, además, el "triunfo de la derecha en Italia, o su avance en España o su presencia en Francia", Fernández analizó que esta crecencia es "una reacción social de un momento trágico que sufrió la humanidad, que fue la pandemia", por el que "las sociedades se han quedado hipersensibilizadas". "En América Latina este problema adquiere una dimensión mayor porque es el continente más desigual"

"En el caso argentino se expresa porque quien me antecedió en el gobierno endeudó al país de forma irresponsable e hipotecó el futuro de generaciones de argentinos", indicó. En ese marco, señaló que "tenemos que lidiar con el peso de esa deuda y, además, los organismos internacionales tienen que entender el conflicto que genera dentro de los paises"

Recursos naturales

"América Latina es el reservorio de lo que el mundo necesita en el futuro. Entre Bolivia, Chile y Argentina tenemos las dos terceras partes del litio que existe en el mundo, que es la energía del futuro", señaló Fernández

En cuanto la producción de gas por Vaca Muerta, el Presidente reconoció que con el gasoducto Néstor Kirchner se lograría una "reducción de la importaciones de gas en dos terceras partes", por lo que garantizó: "En un año o más vamos a ser autómomos, no vamos a necesitar más gas licuado"

Fernández vaticinó la puesta en marcha del gasoducto para el 20 de junio de 2023. "Para entonces tengo que haber cerrado todos los acuerdos con Boric para que Argentina sea un proveedor en firme de gas para Chile. Para cuando terminemos el gasoducto, pueda cruzar la frontera de Brasil y convertirnos en proveedor de gas, en momentos en los que Bolivia está experimentando una caída en su producción", informó.

Consultado sobre la versión de la creación de una "OPEP de litio", Fernández aclaró que quere que "los minerales argentinos salgan con un nivel de producción, que permitan el desarrollo de una industria", a la vez que aclaró que "la Argentina es un país federal" y que los recursos naturales "son de las provincias"

"La idea de la OPEP del litio no es con el propósito de extorsionar al mundo con el precio del litio, sino de preservar nuestros recursos de ese sentido extractivistas que nunca tienen", explicó.

China y Estados Unidos

En el reportaje realizado por el medio estadounidense, Fernández fue consultado por la relación de los paises latinoamericano en China. "Argentina tiene que hacer lo que le conviene a la Argentina", sentenció el Primer Mandatario. En ese sentido, señaló que no tienen "preferencia por China o Estados Unidos" y agregó: "El hemisferio sur padeció la guerra fría y no quiero otro mundo bipolar"

Según observó, "Estados Unidos está muy preocupado por lo que China puede hacer en América Latina, pero China puede hacer en América Latina lo que hizo Estados Unidos" y sostuvo: "China nos ha apoyado mucho en los últimos años con obras públicas, si la ayuda viniera de Europa o Estados Unidos sería también bienvenida, como la inversión china".

"Eso de que China está poniendo bases militares en Ushuaia, en Tierra del Fuego, son todas fantasías, todo eso no existe. No puede haber bases ni chinas, ni (norte) americanas, ni francesas, ni de nadie. Somos un país soberano", sentenció, para luego observar que "hay una discusión sobre quien prevalece en el comercio mundial" en la que "China saca una ventaja a Estados Unidos".

Por otra parte, descartó un interés del estado de comprar aviones y material militar. "Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que a la compra de aviones militares", sentenció, para luego añadir: "Estamos en un continente muy desigual, pero no hay problemas de guerra y se busca la unidad entre los países".

Con información de Télam