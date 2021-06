Elecciones 2021: luego de mandar a Vidal a provincia, Macri junta a la cúpula de Cambiemos para acercar posiciones con Larreta

Después de que Macri pidiera que Vidal compita en provincia de Buenos Aires, y luego de que los intendentes respaldaran la candidatura de Santilli en ese distrito, la mesa nacional sumará a dos dirigentes bonaerenses.

En medio de una interna cada vez más caliente, la cúpula de Juntos por el Cambio se reunirá este miércoles de forma presencial en el barrio porteño de Palermo con una novedad: a los dirigentes nacionales se le sumarán dos referentes de la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri por el PRO y Maximiliano Abad por el radicalismo. El encuentro ocurre luego de que Mauricio Macri postulara a la ex gobernadora María Eugenia Vidal para encabezar la lista de diputados en provincia de Buenos Aires en estas elecciones 2021. "Ella puede hacer una enorme diferencia si va en Provincia", consideró el ex presidente.

Con estos antecedentes, la cumbre de JxC tiene varios temas en agenda, desde las alianzas y los reglamentos internos hasta la elección del nombre del armado electoral pero seguramente se teñirá de disputas políticas frente al cercano cierre de listas, sobre todo porque los intendentes del partido fundado por Mauricio Macri respaldaron la postulación de Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional por el territorio bonaerense, algo a lo que se opone el primo Jorge, dispuesto a enfrentarlo en las PASO.

La mesa nacional se reúne cada dos semanas, a veces por Zoom pero las últimas juntadas fueron presenciales en el Galpón Milagros. En este caso, nuevamente será a las 18 y no sólo abordarán la cuestión de hasta dónde ampliar el espacio sino también cuál será el piso porcentual necesario para que los perdedores infiltren candidatos propios en la lista ganadora. Por otro lado, JxC apuntará a definir el nuevo sello, cada vez con más opciones: Juntos; + Juntos por el Cambio; Cambio Republicano o, casi un robo a la Ciudad, Vamos Juntos.

Más allá de eso, lo importante girará en torno a dos nuevas incorporaciones. Jorge Macri, como presidente del PRO provincial, fue invitado a participar del ágape y pidió que Abad, el reciente electo titular de la UCR bonaerense, también esté en el encuentro como representantes del principal distrito electoral del país.

El primo cree que la oposición tiene que buscar la unidad dentro del espacio y lograr crecer en votos para ganarle la elección al kirchnerismo. Sin embargo, esa unidad, entiende el jefe comunal, no se construye con la imposición de candidaturas desde la Ciudad, sobre todo si ya hay un frente electoral conformado en la provincia. Si la postura definitiva de Horacio Rodríguez Larreta es llevar a Santilli como candidato, Macri irá a la PASO, no como una pelea sino como una competencia.

El lunes a la noche, Larreta y Santilli viajaron a Lanús donde fueron recibidos por un grupo de intendentes PRO que respaldó la postulación del vicejefe de Gobierno porteño como líder de la boleta de Diputados nacionales. Destacaron varias cosas: que mide mejor en las encuestas, que puede atraer a sectores no kirchneristas y que se sumará a un armado ya constituido, sin pretensiones de meter mano en las secciones electorales.

Jorge Macri sabía del encuentro y fue invitado pero prefirió no asistir porque conocía la propuesta, con la cual dijo estar en desacuerdo en varias ocasiones, y prefirió llevar el tema a la mesa nacional. Si Santilli finalmente es el candidato del PRO en la provincia, el primo pedirá licencia como intendente para iniciar la campaña y postularse en las elecciones 2021 porque no quiere retroceder, quiere mantenerse en la postura de evitar el desembarco porteño en el territorio más populoso del país. Si esto llegara a suceder, Soledad Martínez quedaría a cargo de Vicente López.

La situación hubiera sido distinta, dicen, si Larreta se sentaba en la mesa provincial del PRO para llegar a un acuerdo con los intendentes, pero no lo hizo y llevó a Santilli sin escalas. La interna partidaria, aseguran, sólo nació por esa pretensión porteña porque, de no haber existido, se podría haber llegado a un acuerdo de unidad. Pero no fue así y, de hecho, el jueves salió el ejército de trolls macristas a marcar la cancha. Con la tendencia "Jorge Macri" pidieron que el jefe comunal vaya por la provincia y Patricia Bullrich por la Ciudad, incluso planteando una distancia con Larreta y Vidal.

Los nombres en la provincia de Buenos Aires

Con la aceptación de Santilli, que contó con la venia y el empujón de María Eugenia Vidal, quedó descartada una postulación de la ex gobernadora en territorio bonaerense y se acrecientan las chances de verla en la boleta de la Capital Federal. Allí podría competir directamente con Patricia Bullrich. Para Mariu, según dijo el lunes a la noche en un curso virtual, la presidenta del PRO también tiene compromiso con la unidad. Casi como un pedido de acuerdo.

Sin embargo, esa unidad tiene dos versiones: una lista consensuada o internas. En el caso provincial, la ruptura del frente está descartada pese a ir a unas PASO – de momento poco evitables – entre Diego Santilli y Jorge Macri. Incluso, algunos se arriesgan a decir que la aparición del porteño también complica los planes de Cristian Ritondo, una de las figuras más cercanas a Vidal, con pretensiones para el 2023. El ex ministro de Seguridad provincial se vio con el intendente de Vicente López antes del pronunciamiento a favor del larretista.

Por el lado del consenso aparece la figura de Facundo Manes, el que quiere imponer el radicalismo. El neurocirujano no dijo que será candidato y aún lo analiza con su familia, pero desde la cúpula radical bonaerense ya lo dan como un hecho. La premisa es “Manes encabeza lista de unidad o va a internas”. De momento, si bien nadie pierde las esperanzas, no pareciera haber margen para que el resto de los socios se encolumnen detrás del científico.

De no conseguir esa unidad, por lo menos podría haber cuatro listas diferentes, sólo por ser amables: Santilli, Jorge Macri, Manes, José Luis Espert, Emilio Monzó y la incógnita Elisa Carrió. Habrá que ver si la dirigenta de la Coalición Cívica se plegará al armado larretista, donde hoy se encuentra, o irá por fuera. Lo más lógico es que vaya como segunda del vicejefe de Gobierno porteño aunque dijo muchas cosas, entre las cuales está la posibilidad de encabezar otra boleta. De todos modos, en las últimas horas salió con un discurso fuerte de unidad y pidió calma ante las presiones.