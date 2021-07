"Es opinable": un candidato de Cambiemos dudó de los 30 mil desaparecidos

El precandidato a diputado de Juntos consideró que las desapariciones en la última dictadura militar es un "tema opinable", pero indicó que es un número simbólico que "reconoce y no discute".

El precandidato a diputado de Juntos, Facundo Suárez Lastra, opinó sobre los dichos de Ricardo López Murphy, quien dudó de la cifra de 30 mil desaparecidos en la última dictadura militar. En declaraciones a El Destape Radio, el diputado Nacional consideró que es una declaración "inoportuna". pero de todas formas indicó: "Es un tema opinable los 30.000 desaparecidos. No es un hecho fáctico".

"Tengo profundo respeto personal y político por Ricardo López Murphy pero creo que expresa algo distinto de Juntos por el Cambio", afirmó Suárez Lastra para luego pasar a contar su postura sobre el tema: "La cifra de los 30.000 desaparecidos no debe ser cuestionada y no piso el palito de decir que hay o no hay 30 mil. Pero tampoco observo con tranquilidad la policía política de que se lo cuestione".

Finalmente, y con algo de confusión en sus declaraciones, Suárez Lastra indicó: "Los 30.000 desaparecidos es un número simbólico que reconozco y no discuto". Pero, "si me preguntan si creo que los hay o no los hay, es una invitación a que yo pise el palito y no lo voy a hacer".



Con respecto al armado de la lista de Juntos, Suárez Lastra reconoció que "no es una interna contra Vidal", sino que "Las PASO son para que cada uno pueda mostrar su mirada". "La lista de Vidal no lleva ningún sanitarista y la nuestra la encabeza Rubinstein, de vasta experiencia", afirmó el diputado, marcando la diferencia con la lista radical Adelante Ciudad: "Tampoco tiene referentes de educación y la 2da de nuestra lista es una especialista en educación".

Sobre este punto, consideró necesario preguntarle al PRO "por qué redujo los presupuestos de Salud y Educación" e indicó que "faltan vacantes porque mucha gente que iba a escuela privada va al sector público".

La lista del radicalismo en Juntos

En la alianza opositora de Juntos por el Cambio (JXC) se disputarán las candidaturas para las elecciones generales tres listas: Juntos Somos Más con la exgobernadora María Eugenia Vidal; Republicanos Unidos con el exministro Ricardo López Murphy y Adelante Ciudad con el ex secretario de Salud de Cambiemos Adolfo Rubinstein.

Precandidatos a Diputados Nacionales de Adelante Ciudad (Juntos por el Cambio)