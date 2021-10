Elecciones 2021: Vidal se abraza a López Murphy para contener el avance de Milei

Juntos por el Cambio despliega una estrategia electoral de cara a noviembre que muestra a una Vidal más beligerante. Buscan no solo contener y aumentar los votos de las PASO, sino "trabajar" el voto a Milei para que el libertario crezca.

Con el arranque de la segunda campaña electoral, ahora de cara a las que definen las bancas que obtendrá cada espacio, el equipo de María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires diseñó una estrategia que apunta no solo a retener los votos conseguidos por las tres listas que compitieron en las PASO, sino a ampliar la diferencia sobre el resto a partir de disputarle el electorado a Javier Milei. ¿Cómo? La mirada está puesta en el “voto blando” que optó por el economista liberal, para lo que el aporte de Ricardo López Murphy será clave, en incentivar la participación en las generales de quienes no fueron a votar en septiembre y en fortalecer la campaña de fiscalización.

“Trabajar el voto de Milei”. Así definen en la mesa chica de la exgobernadora bonaerense la estrategia que diseñaron de cara al 14 de noviembre. Ese trabajo, explican, consistirá en primer lugar apelar al “voto útil”. En el macrismo consideran que son “la única fuerza con posibilidad de ponerle un freno al Frente de Todos” y lo ejemplifican en lo que sucedió en la frustrada sesión en Diputados cuando se iban a debatir proyectos que ampliaban derechos de consumidores, trabajadores y personas en situación de calle. Allí, Juntos por el Cambio se excusó en una serie de exigencias para ocultar su verdadero objetivo: sacarle el manejo del Congreso y bloquear la gestión de Fernández.

La elección del 12 de septiembre trajo alivio en el PRO. No solo porque Vidal superó la interna sino que también, consideran, superó las críticas que recibió desde la oposición y desde sus propios votantes acerca del enroque que hizo entre Provincia y Ciudad en tan pocos años. Ahora, Vidal se acercó a la postura más beligerante que hasta acá tenía a Patricia Bullrich como una de sus mayores exponentes. “Basta”, “frenar” y “poner un límite” son algunas de las expresiones que forman parte de los discursos de los candidatos de la alianza opositora y repiten de forma constante. Con la idea de mostrarse más “duros”, Vidal se atrevió a avisar que tras las generales Juntos por el Cambio le disputará la presidencia de la Cámara de Diputados al Frente de Todos. "Ninguna otra fuerza política que no sea Juntos Por el Cambio lo puede lograr en el Congreso", advierte para apelar a ese “voto útil” que neutralice y hasta reste algún voto del partido de ultraderecha "Libertad Avanza". Otro ejemplo que mencionan en las recorridas es que de repetir la elección de las PASO, JxC no solo crecería en el Senado sino también en Diputados, donde pasaría de 114 a 117 diputados.

A diferencia de lo que sucederá en la provincia de Buenos Aires, donde Santilli y Manes encabezarán un acto de relanzamiento de campaña, Vidal no estará al frente de un evento masivo sino que apelará a recorridas por los distintos barrios y aprovechará a pegarse al resto de los candidatos de su lista para mostrar diversidad. Especialmente a López Murphy Uno de esos encuentros lo hizo con el "bulldog" sentado al lado cuando se reunieron con comerciantes. Además, ya arrancó a impulsar a su electorado a fiscalizar en las generales bajo la advertencia de que hay que “cuidar los votos y defender la democracia”.

Vidal abraza a López Murphy para contener sus votos y que no se vayan a Milei. “Cuando escuchamos a López Murphy criticarnos, dijimos que tiene que ser parte del frente porque tiene razón”, afirmó en una entrevista en La Nación +. Tetaz y López Murphy tendrán la misión de enfrentar a Milei desde la agenda económica de centroderecha. Con sus discursos esperan convencer al voto oscilante que está interesado en la economía y que en las PASO pudo haber elegido a Milei. Cuando en el entorno de Vidal analizan el voto al libertario, evalúan que si bien hay un electorado convencido de elegir su propuesta, otra parte obedece al voto anti-sistema. “Tiene un voto genuino, pero con nuestra agenda económica, de juventud y libertad podemos disputarle más el voto”, apuntan desde Uspallata. Los equipos técnicos de Vidal y el exministro de la Alianza ultiman detalles para congeniar las propuestas que llevarán al Congreso y entre ellas hay una que será clave para confrontar con Milei y es que se comprometieron a “no votar más impuestos”.

En cuanto al discurso enfocado en los jóvenes, especialmente en los temas de educación y trabajo, allí tendrá un rol protagónico el primer candidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio, Emmanuel Ferrario. Quien suena como futuro presidente de la Legislatura (y en la línea sucesoria detrás de Larreta ante la salida de Santilli), se enfoca en sus recorridas en tres temas que interpelan a la juventud: educación, primer empleo y bienestar integral en la ciudad. Este último apunta a facilitar el acceso a la vivienda a través de la reconversión del Microcentro al pasar de oficinas a viviendas para alquilar. En la Ciudad, en agosto, el alquiler promedio de un ambiente rondó los $ 28 mil, mientras que el salario promedio de un trabajador (entre registrados e informales) es de alrededor de $ 42 mil. en promover herramientas para la inserción de los jóvenes en el mundo laboral.

Si bien en el macrismo descartan alcanzar los más de 62 puntos que consiguieron en 2017 (cifra a la que se llega si se juntan el 50% de Elisa Carrió y el 12,5% de Martín Lousteau), están confiados en que van a superar el 50%. Eso sí, tanto en las recorridas como en las entrevistas en los medios de comunicación, los candidatos tienen la orden de no mostrarse “triunfalistas”. Buscan evitar que les pase lo mismo que al oficialismo el día de la elección antes que se conocieran los resultados oficiales. “Hay que esperar, la gente es dueña de su voto y son elecciones muy emocionales”, deslizan.