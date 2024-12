Spotify Wrapped llegó con una sorpresa: cuál es la función oculta

Lo mejor de todo es que este podcast se genera automáticamente con solo presionar un botón . Los resultados que ya compartieron algunos usuarios son simplemente espectaculares. Sin embargo, hay una mala noticia: esta función del Wrapped 2024 no está disponible en todos los países , por ejemplo no la pueden disfrutar los usuarios de España o Argentina.

Lo más escuchado en Spotify en 2024

Taylor Swift cerró el año 2024 con una increíble noticia: se consagró como la artista más escuchada en todo el mundo a través de la plataforma Spotify. Según el informe Spotify Wrapped 2024, que ya está disponible para todos los usuarios, Swift conquistó la corona por segundo año consecutivo. ¿Cómo lo hizo? Gracias a su último álbum, "The Tortured Poets Department", que fue el más transmitido del año en la plataforma.

En total, la música de Swift generó más de 26,6 mil millones de transmisiones en la plataforma este año. Pero ella no fue la única estrella destacada, ya que otros artistas también se destacaron en esta carrera por el podio. En segundo lugar se encuentra The Weeknd, seguido por Bad Bunny, Drake y Billie Eilish.

Y si hablamos de canciones, no podemos dejar de mencionar el gran éxito de Sabrina Carpenter con su tema "Espresso", que se consagró como la canción más escuchada del año en Spotify. Le siguieron "Beautiful Things" de Benson Boone y "Birds of a Feather" de Billie Eilish, otros verdaderos éxitos que no dejaron de sonar en todo el mundo.

No hay duda de que Spotify es la compañía líder en audio en streaming, ya que cuenta con un total de 640 millones de usuarios en todo el mundo. Y este informe Spotify Wrapped 2024 no hace más que confirmar su éxito.

Además de los artistas más escuchados y las canciones más populares, también se destacaron los álbumes más reproducidos a nivel mundial. Junto a "The Tortured Poets Department: The Anthology" de Taylor Swift, se encuentran "Hit Me Hard and Soft" de Billie Eilish, "Short n’ Sweet" de Sabrina Carpenter, "Mañana Será Bonito" de Karol G y "Eternal Sunshine" de Ariana Grande, entre otros.

Por último, no podemos dejar de lado los podcasts y audiolibros más populares en Spotify. Entre los primeros se encuentran "The Joe Rogan Experience", "Call Her Daddy" y "Huberman Lab", mientras que entre los segundos se destacan "A Court of Thorns and Roses" de Sarah J. Maas y "The Fellowship of the Ring" de J.R.R. Tolkien.

Taylor Swift fue la artista màs escuchada del 2024, según Taylor Swfit.

Spotify Wrapped en Argentina: quiènes fueron los màs escuchados

Este año, en el ranking de Argentina, encontramos una gran cantidad de artistas locales. De hecho, solo dos artistas internacionales lograron colarse en la lista: el cantante de reguetón colombiano Feid y el puertorriqueño Bad Bunny.

Hablando de artistas argentinos, es importante mencionar que, el año pasado, las mujeres se destacaron en la escena local. Sin embargo, en esta ocasión, María Becerra "La nena de Argentina", quien había sido la artista femenina más escuchada durante tres años consecutivos, fue desplazada por otra mujer. La artista Emilia se coronó como la número uno del país.

En el segundo lugar del ranking se encuentra el trapero Duki, quien sigue consolidando su lugar en la música urbana después de lanzar su exitoso álbum "AMERI".

Como era de esperar, el cantante cuartetero Luck Ra también se posicionó entre los primeros puestos. Este año, ha explotado en la escena musical al colaborar con otros artistas influyentes en Argentina. Además, su canción "HOLA PERDIDA" se ubicó en el primer puesto de las canciones más escuchadas.

El joven cantante Milo J, de tan solo 18 años, ocupa el puesto número 6 del ranking. Por otro lado, la consagrada banda de cumbia "Ke Personajes" se ubicó en el puesto 9.