Ranking Forbes: Quiénes son los hombres más ricos de la Argentina y cuál es su patrimonio

La revista Forbes publicó la lista de las familias con mayores patrimonios de la Argentina. Los cinco empresarios cuyas fortunas suman u$s 28.200 millones son Marcos Galperin, Hugo Sigman, Alejandro Bulgheroni, Luis Pérez Companc y Paolo Rocca, según el ranking que publicó la revista especializada.

Según el ranking de Forbes, Galperin encabeza la nómina con u$s 8.500 millones, generados por su empresa Mercado Libre, que actualmente tiene actividades en 18 países. La segunda fortuna de la Argentina es la de Sigman, poderoso empresario de la industria de los laboratorios farmacéuticos con u$s 6.300 millones. En el tercer escalón aparece Bulgheroni, con u$s 5.100 millones, líder del grupo Pan American Energy Group. En el cuarto escalón aparece Luis Pérez Companc y su conjunto familiar con u$s 4.200 millones y actividades diversas que empresas alimenticias y de energía.

Con apenas u$s 100 millones menos, el quinto escalón es para Paolo Rocca, CEO de Techint. Según Forbes, en la recopilación de 2024 se incorporaron nuevos "millonarios" como Ludovico Andrea Palú Rocca, que con u$s 2.700, se acomodó en el octavo lugar. Una de las incorporaciones más impactantes es la de Enrique Piñeyro, que con u$s 420 millones ocupa el lugar 50 de la nómina.

El listado de los 50 más ricos de la Argentina y cuál es su patrimonio

El listado de empresarios poderosos continúa con los siguientes nombres:

Eduardo Eurnekian - u$s 3.500 millones



En 2020 tenía u$s 1.100 millones. “Tiene 91 años y la vitalidad intacta. Hijo de inmigrantes armenios que llegaron a la Argentina en las primeras décadas del siglo XX, fue líder en la industria textil con una fábrica familiar que hizo crecer al darle escala internacional. Luego de varias décadas, Eurnekian diversifica sus inversiones y en los años 80 fue pionero en la televisión por cable. Una década más tarde vendió, en distintas etapas, su empresa Cablevisión en u$s 750 millones”.

Familia Rey - u$s 3.100 millones



En 2020 tenía u$s 1.700 millones. Son los dueños de la petrolera Pluspetrol. Recientemente y a pesar de “presentarse en soledad y competir contra gigantes como YPF, PAE, Vista y Tecpetrol, Pluspetrol ofertó la mayor propuesta y, con una inversión de US 1.700 millones, pasa a controlar las áreas de la firma norteamericana que tienen como máxima atracción al bloque Bajo del Choique, uno de los de mayor potencial a nivel mundial. Si bien el proceso de desinversión de Exxon al decidir retirarse del país implica tener que inyectar un flujo de fondos mayor (se calculan unos u$s 500 millones de inversión inicial), el salto de producción que podría significar su puesta en marcha es muy relevante y colocaría a Pluspetrol entre las tres más grandes de Vaca Muerta en la ventana de crudo”.

Lodovico Andrea Palú Rocca y familia - u$s 2.700 millones



“Es uno de los líderes de la cuarta generación de Techint en la Argentina e intenta honrar el legado de su padre Agostino (nieto del fundador), que murió en 2001 a los 56 años en un accidente aéreo. Lodovico tenía 27 años, su hermana Roberta 29 y Tomás, 25. Ingresó a Techint un año después de aquella tragedia y ocupó puestos de liderazgo en las áreas de planeamiento y gerencias en Perú, Brasil y Argentina”.

Alberto y Pablo Roemmers - u$s 2.400 millones



En 2020 tenía u$s 2.400 millones. Alberto Rommers padre falleció hace dos años a los 96, luego de expandir la empresa internacionalmente. Tuvo cuatro hijos: Alberto, Alejandro, Pablo y Cristian, el menor, quien murió en un accidente con un parapente en Mendoza en 1998.

Roberto Daniel Urquía - u$s 1.800 millones

En 2020 tenía u$s 650 millones. Está al frente de Aceitera General Deheza (AGD) en Córdoba, dedicada a la industrialización de semillas oleaginosas.

El club de los billonaires locales, o miltimillonarios, aquellas fortunas de más de USD 1.000 millones, lo intergran: