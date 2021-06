Elecciones 2021: Se intensifica la interna en Juntos por el Cambio y aparece López Murphy

En medio de las especulaciones y de nuevas internas dentro del frente opositor, ahora aparece el economista como posible candidato. López Murphy, además, llamó a una PASO.

De cara a las elecciones que se aproximan, el economista "liberal" Ricardo López Murphy anunció que será candidato a diputados por la Ciudad de Buenos Aires y busca acercarse a Juntos por el Cambio. En las últimas horas, además, se vio al ex ministro de Economía de Fernando de La Rúa junto a Patricia Bullrich, presidenta del PRO.

El referente de centroderecha señaló que tiene intenciones de encabezar una lista de su fuerza política que se mida en las PASO con Juntos por el Cambio. "Tuvimos fuertes discrepancias con la gestión anterior, pero hay un núcleo de ideas y valores donde coincidimos. Las PASO pueden ser una excelente herramienta a nivel local para medir fuerzas y a nivel nacional para construir una fuerza nueva, federal, republicana", sostuvo.

"Tenemos que hacer un esfuerzo en construir una gran alternativa republicana a nivel nacional que sea muy amplia y que busque representar a los millones de argentinos que hoy están angustiados y temerosos. Hay salida para la Argentina y eso lo vamos a demostrar en los debates y cuando arranque la campaña", aseguró López Murphy.

En las últimas semanas, por otro lado, también se sumó Facundo Manes por pedido de Alfredo Cornejo a la UCR y, de esta forma, se espera que haya una nueva coalición dentro de la oposición. "Me presento (como candidato) porque no estoy dispuesto a resignarme. No quiero que nos convenzan que nuestro país está destinado a ser pobre. Eso es mentira", subrayó López Murphy.

Por su parte, el vicepresidente de Republicanos Unidos, el abogado liberal Yamil Santoro, aseguró que la candidatura de López Murphy es "muy prometedora" para esa fuerza política y lo calificó como "una referencia ineludible" en el campo republicano y liberal.

Elecciones 2021: la UCR recrudece la interna en Juntos por el Cambio y reclama por Facundo Manes

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, subrayó hoy que el radicalismo pedirá que el neurocientífico Facundo Manes encabece la lista de candidatos a diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, ya que consideró que "puede darle un aire de renovación" a la alianza opositora.

"La situación de la Argentina es dramática, desde el punto de vista institucional, económico, sanitario. La unidad debe ser prioridad: los nombres son relativos. Pero para el ciudadano medio, tenemos que renovarnos en muchos aspectos", sostuvo el diputado nacional.