Elecciones 2021: Randazzo oficializó que busca ser candidato con miras al 2023

El ex ministro de Interior confirmó su alianza política con Roberto Lavagna y con Juan Manuel Urtubey.

El ex ministro de Transporte Florencio Randazzo confirmó que busca ser candidato en estas elecciones 2021 con el objetivo de construir un espacio político competitivo de cara al 2023. Hace poco más de un mes, el ex funcionario compartió una reunión con el ex candidato Roberto Lavagna.

Según consignó La Nación, el ex candidato legislativo de 2017 oficializó sus intenciones en una charla virtual organizada por la Fundación Konrad Adenauer y la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) bajo el título "La mejor política es la mejor gestión".

“Estamos armando una alternativa electoral. Más que electoral, de gobierno, de cara a 2023, que tiene una estación intermedia que es 2021. Una alternativa para solucionar los problemas que tiene la Argentina, que todos los conocemos y nadie se anima a afrontarlos como corresponde”, anunció Randazzo.

Asimismo, el ex ministro repasó aspectos de su gestión al frente de las carteras de Interior y Transporte, que ocupó durante los mandatos de Cristina Kirchner, pero dejó también definiciones políticas y electorales.

En tanto, de cara al armado electoral que busca instalar en estas elecciones y profundizar de cara a las generales del 2023, el ex funcionario confirmó su alianza con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, entre otros, y el futuro que pretende para ese espacio.

“Estamos conformando una alianza con dirigentes de la política, de la sociedad civil. Pero, fundamentalmente, para generar una propuesta para los problemas que necesita resolver la Argentina. Vamos a competir este año, pero con perspectivas a 2023. Nos acompañan Lavagna, Urtubey, el vecinalismo, dirigentes que estuvieron en Cambiemos, otros que estuvieron en el radicalismo. No preguntamos de dónde vienen, sino adónde queremos ir”, definió.

En esa línea, remarcó que uno de los puntos de coincidencia es que "la puja del extremismo de un lado y del otro tal vez fue un negocio para algunos dirigentes, pero ha sido un pésimo negocio para la mayoría de los argentinos, que hoy tienen a más del 50% de los trabajadores en la informalidad. Está claro que el camino que han elegido es equivocado". "Venimos a ofrecernos como una alternativa y creemos que es posible tener un buen resultado en esta próxima elección”, aseguró Randazzo.

En tanto, replicó que este espacio no viene a representar "la ancha avenid del medio" y aseveró: “No queremos perder tiempo hablando de lo que fue el gobierno de Macri ni el de Alberto. No estamos en el camino del medio, vamos para otro lado”, resaltó.

En 2017, Randazzo compitió para Senador pero apenas alcanzó el 5% de votos y quedó en cuarto lugar. Tras esa derrota, bajó aún más su perfil y mantuvo esporádicas apariciones. Ahora, el ex funcionario busca la revancha y para estos comicios, al parecer, el frente que busca construir llevará el mismo nombre que hace cuatro años: Cumplir.