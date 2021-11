Elecciones 2021: Con la ausencia de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio realizó su desayuno electoral

Los candidatos y referentes porteños de Juntos por el Cambio realizaron el tradicional desayuno electoral, con una nueva ausencia de Mauricio Macri.

Los candidatos porteños de Juntos por el Cambio participaron del tradicional desayuno electoral en el arranque de las elecciones 2021, con una nueva ausencia de Mauricio Macri, tal como ocurrió en la reunión de las PASO. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, Paula Olivetto y Martín Lousteau compartieron jugos, café y medialunas, y respondieron algunas preguntas de los periodistas presentes, intentando no violar la veda electoral.

Desde las 8 de la mañana arrancaron oficialmente las elecciones 2021 en toda la República Argentina, y los candidatos y referentes porteños de Juntos por el Cambio se reunieron en el Círculo Italiano, en el barrio de Recoleta, para realizar su habitual desayuno electoral. Tal como ocurrió en las PASO, así como Mauricio Macri no fue parte del mismo, los integrantes del macrismo respondieron preguntas en una breve conferencia de prensa.

"Esperamos que a la noche se confirme lo que los argentinos ya expresaron el 12 de septiembre sobre lo que quieren para la Argentina", aseguró María Eugenia Vidal, candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires renueva 15 bancas en diputados. "Queremos y nos comprometemos por nuestra parte a que cada uno de los partidos políticos escuche el sentido del voto, si cada uno escuchamos el sentido del voto de la gente, seguramente vamos a hacer mejor nuestro trabajo", agregó la ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

"Cuantos más argentinos participen mejor va a quedar expresada su voz, y esperamos que todos vayan a votar", alentó María Eugenia Vidal. Por su parte, Ricardo López Murphy destacó el buen clima que se avecina para esta jornada electoral en la Ciudad de Buenos Aires. "Llovió ayer a la tarde y a la noche, así que va a ser buen clima para nuestra cosecha y para votar. Una combinación perfecta, nosotros estamos por lo positivo", comentó el "Bulldog". A su vez, Martín Tetaz destacó el proceso electoral que ya lleva casi 40 años ininterrumpidos.

Consultada por la posibilidad de una alianza con otros espacios, como el de Javier Milei, Vidal prefirió no hacer declaraciones al respecto. "Es un día para dejar que la gente elija, no para especulaciones. Es un día para escuchar a los argentinos y no que hablen los políticos", aseguró la ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires. "Es muy apresurado plantear escenarios de incorporación de otras fuerzas", agregó Vidal, ante la atenta mirada de Patricia Bullrich, una de las integrantes de Juntos que se había mostrado muy cerca del candidato liberal.

Elecciones 2021: comenzaron las elecciones legislativas en toda la Argentina

Comenzaron las elecciones 2021 en toda la Argentina para renovar un tercio del Senado y la mitad de la cámara de diputados. Se trata de una elección clave para el Frente de Todos y la oposición en la lucha por la hegemonía del Congreso. Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, entre los distritos claves en estos comicios. Del resultado de estos comicios saldrá un primer balance de la gestión de Alberto Fernández y proyectará el impulso que tendrá su gobierno para avanzar en su agenda, o la capacidad del macrismo para bloquearlo. El gobierno informó que los primeros resultados se conocerán entre las 21.30 y las 22, debido a que al haber menos candidatos, el escrutinio será más ágil.