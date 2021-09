De cara a las PASO, Randazzo cerró su campaña y pidió "salir de la polarización"

Con un sencillo acto en Tres de Febrero, la lista de Florencio Randazzo le puso fin a la campaña electoral de cara a la elección del domingo.

De cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos Florencio Randazzo cerró su campaña en el club Ameghino de Tres de Febrero y aseguró: “Somos la única opción para salir de la polarización, porque sabemos cuál es el camino para resolver los problemas”. Lo acompañaron Carolina Castro y Gustavo Pulti, segunda y tercero en la lista.

En el último acto previo a las PASO, Randazzo añadió que "en esta elección comienza a definirse el país que queremos tener para las próximas generaciones por eso tenemos que ir a votar para salir del pasado, para mirar al futuro y hacerlo con esperanza”. Asimismo, recordó una conversación con su padre: “siento que cuando mi viejo me decía ‘no sé si yo voy a ver mejor al país pero lo vas a ver vos’, y hoy, 40 años después pienso que quizás yo tampoco lo voy a ver, pero voy a luchar cada día para que lo vea mi hijo, y todos nuestros hijos tengan una Argentina Mejor”.

En este mismo sentido, el ex ministro del Interior y, ahora, opositor del Frente de Todos indicó que “estas dos facciones tienen los aparatos estatales puestos a disposición de la campaña y gritan fuerte entre ellos para que no se pueda escuchar ninguna otra voz”. Por otro lado, el ex ministro del gobierno de Cristina Kirchner agregó: "Ya sabemos a dónde nos llevaron con estos dos relatos vacíos y una misma realidad frustrante”. Por otro lado, lanzó: "No somos como los políticos de hoy que dicen una cosa y al día siguiente hacen lo contrario”, agregó el precandidato.

Pulti cerró en Mar del Plata

Además de lo ocurrido esta localidad del conurbano bonaerense, también uno de los frentes que está en Vamos con Vos junto a Florencio Randazzo, Acción Marplatense, cerró la campaña electoral rumbo a las PASO, en el Club Once Unidos de Mar del Plata con la presentación de "10 propuestas concretas y posibles a favor de Mar del Plata". Allí, el exintendente local Gustavo Pulti junto a Fernando Telpuk y a los demás precandidatos a concejales y senadores provinciales señalaron que "es con hechos y no con relatos que Mar del Plata y los marplatenses van a estar mejor."

Pulti resaltó que "las peleas sin contenido no han servido para que la gente esté mejor ni en Mar del Plata ni en la Argentina, por eso creemos que es necesario unir esfuerzos para empezar a transitar otro camino, donde la recuperación imprescindible del trabajo empiece a concretar la esperanza de un futuro mejor". Y añadió: "Cada vez hay más planes y más pobreza. Tenemos que recuperar la inversión para que crezca la economía y todos los derechos sociales se hagan sostenibles en base a poder producir y trabajar para generar más riqueza y compartirla socialmente con equidad".

Durante el acto de cierre de campaña, Pulti también expresó: "El otro camino empieza el domingo con todas las vecinas y vecinos de Mar del Plata que sientan que quieren salir de la lógica destructiva de una pelea de diseño que les sirve a los dirigentes, pero que no sirvió para bajar la inflación ni para generar trabajo ni para vivir más seguros con una buena educación y servicios de salud que estén a la altura de lo que necesitan los marplatenses".

Las propuestas de las y los candidatos de Acción Marplatense y del frente Vamos con Vos son: "Plan de rescate educativo", "Plan de apoyo al comercio y la industria", "Seguridad integral: gestión local y actualización de leyes", "Reactivación turística de Mar del Plata", "Paridad de género en el trabajo para mujeres y disidencias", "Recuperación de la salud municipal", "Transporte puntual y limpio y bicisendas", "Ley de inclusión laboral para reducir cargas y gravámenes para impulsar el empleo en blanco por parte de las pymes", "Coparticipación justa con el finde conseguir una correcta recategorización de General Pueyrredón para recibir los fondos que le corresponden" y "Ley de ciudades mejores para la gente".