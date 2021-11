Córdoba: con Macri en retirada, Bullrich y Larreta ya arman con miras a 2023

El jefe de Gobierno porteño no tiene dirigentes ni militantes en la provincia mediterránea. Espera que una vez más, el ex Presidente incline la balanza a su favor. La ex ministra de Seguridad juega con ventaja.

Hace 10 días Mauricio Macri llegó a Córdoba para hacer campaña y promete volver esta semana para el cierre de Juntos por el Cambio. A Luis Juez, que encabeza muy cómodo las encuestas y arrastra en ese huracán a la boleta de Diputados que encabeza el radical Rodrigo de Loredo, la presencia del ex Presidente no le mueve el amperímetro: “Que venga si quiere, hizo campaña por Negri y Santos; en las PASO les sacamos más de 20 puntos a los candidatos de Macri. Los cordobeses no necesitamos porteños que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer”, les dice el líder del Frente Cívico a sus dirigentes y militantes. En las PASO del 12 de septiembre, Mauricio Macri apoyó a Mario Negri y a su ex ministro de Turismo, Gustavo Santos; quienes perdieron por paliza frente a Juez-De Loredo: el ex intendente de Córdoba sacó 57,5% de los votos de la interna de Juntos por el Cambio, mientras que Negri apenas logró 36,1%.

La figura de Mauricio Macri ya no opera más como el norte a seguir en Córdoba, el distrito más refractario al Frente de Todos: el PRO cordobés quedó reducido a un partido minoritario, sin poder de fuego y los que mandan en la alianza derechista son el Frente Cívico de la mano de Juez y la Unión Cívica Radical, de la mano de Rodrigo de Loredo, ex director de ARSat durante el macrismo y ex yerno del ex ministro de Comunicaciones y de Defensa, Oscar Aguad, investigado por las causas Correo Argentino y ARA San Juan.

En campaña hacia 2023, con un Macri desdibujado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se mueven en Córdoba con comodidad, sin nada que envidiarle a la otrora popularidad del ex presidente de Boca Juniors.

Rodríguez Larreta visitó por segunda vez Córdoba en sólo tres semanas, y Bullrich también desembarcó dos veces desde las PASO en las que apoyó decididamente a Juez y le impuso su compañera de boleta, Carmen Álvarez Rivero, una extrapartidaria militante del partido derechista Primero la Gente que fundó el publicista Sebastián García Díaz.

Sin tropa cordobesa

Quienes conocen las internas nacionales del partido amarillo saben que Macri sigue teniendo presencia, pero no votos, ni capacidad de diálogo y mucho menos posibilidad de imponer nombres: “Mauricio ya es pasado, él mismo lo dijo, se ve como un ex presidente americano, un consultor, dando conferencias”, confió a El Destape un dirigente del PRO que aporta otro dato no menor: “En Córdoba la gente no vota a Macri, la gente vota antikirchnerismo; sea Macri, Bullrich o Larreta”. También vota las boletas de Juan Schiaretti.

Las visitas a la provincia mediterránea del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no fueron para apuntalar los candidatos cordobeses, que traccionan votos solos con el viento de cola de las PASO y la campaña antikirchnerista 24x7 de los medios hegemónicos, sino sirvieron para que el dirigente porteño haga pie en Córdoba donde no tiene tropa propia: “Horacio se está probando el traje de candidato nacional. Y Córdoba es una plaza importantísima. Lo fue en 2015, en 2019 y lo será en 2023”, señaló una fuente del partido creado por Macri.

En un almuerzo en una coqueta parrilla de la zona norte de la Capital, Larreta les dijo a los dirigentes del PRO que “ya hay que preparar el 2023; no puede ser que siempre cometamos el mismo error, arrasamos en las legislativas de medio término y perdemos en las elecciones de Ejecutivos. “La Coneja” (Baldassi) arrasó para diputado, le ganó a Llaryora y después perdieron con Schiaretti”. El alcalde porteño les exigió a los cordobeses que conformen la Mesa de Juntos por el Cambio con dirigentes de cada partido -para que el raquítico PRO pueda opinar- y que en 2022 armen internas y definan las fórmulas para gobernador e intendente de la ciudad de Córdoba. También les advirtió que no confronten con Schiaretti, ya que lo cuenta como un aliado para las presidenciales de 2023.

En su contienda contra Bullrich, Rodríguez Larreta aspira a que Macri mande a jugar con él a la estructura cordobesa que le responde, como pasó en 2015, cuando el fundador del PRO jugó con Larreta contra Gabriela Michetti por la jefatura del Gobierno porteño.

El PRO cordobés, que dirige Javier Pretto, se construyó en base a la estructura de la vieja Unión del Centro Democrático (UCeDe) que en 2013 capitaneaba Germán Kammerath, el ex funcionario menemista, ex vicegobernador de José de la Sota y ex intendente de Córdoba, que fue detenido por corrupción el pasado viernes 29 de octubre, el mismo día que su amigo Macri visitó Córdoba por última vez.

La Piba

Patricia Bullrich corre con ventaja en Córdoba: Macri fuera de carrera le deja el espacio ultra a su ex ministra de Seguridad. Además, la presidenta del PRO jugó fuerte apoyando a Luis Juez. Bullrich tiene en Córdoba dos espadas con las que jugará la interna presidencial: la senadora Laura Rodríguez Machado y la futura senadora Carmen Álvarez Rivero. La diputada Soher el Sukaria, alineada con Macri quedó muy golpeada, pese a que en 2020 había flirteado con Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

Con tropa propia en Córdoba y un discurso ultra que seduce a outsiders, Bullrich le quiere disputar poder a Rodríguez Larreta, hombre fuerte de CABA que se quiere mostrar como un centrista. Incluso, la ex ministra de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri le ofreció la vicepresidencia a Luis Juez, pero el cordobés le dijo que en 2023 va a ser gobernador de Córdoba: “Mire Patricia, en 2023 vamos a cumplir lo que los cordobeses votaron en 2007 y unos pícaros nos robaron”, le agradeció el convite. Con la plaza vacante, el jujeño radical Gerardo Morales ya se anotó como furgón de cola del PRO.

Las PASO del 12 de septiembre produjeron un quiebre en el PRO cordobés, donde Bullrich quedó como la gran ganadora; Macri resultó muy golpeado y la indefinición de Rodríguez Larreta lo dejó sin cuadros, dirigentes ni militantes. “Patricia es muy inteligente, se mueve bien, sabe que el PRO es un partido testimonial en Córdoba, que el Círculo Rojo alterna entre Macri y Schiaretti, pero no tienen votos; entonces tejió alianzas por fuera del PRO orgánico, como con Juez y el Frente Cívico o con García Díaz, que con un partido inexistente se va a llevar una senadora nacional”.

Sebastián García Díaz, a cargo de Oxford, la agencia de publicidad de su padre, el reconocido publicista Néstor “Gallego” García Díaz fundó a principios de siglo Primero la Gente, un partido derechista de nula inserción en votos. Tras haber tejido alianzas con José de la Sota, Juan Schiaretti y hasta Sergio Massa, García Díaz se alejó de la política y en 2019 volvió a militar con un acercamiento al PRO, pero sin sumarse a la estructura oficial cordobesa que nunca lo quiso y lo miró con recelo. Así tejió una relación con Patricia Bullrich, quien le ordenó jugar la interna con Juez. La candidata que coló García Díaz en la boleta de senadores de Juntos por el Cambio es Carmen Alvarez Rivero, miembro de la familia dueña del grupo Quinto Centenario que explota el Nuevocentro Shopping donde funcionó el Sheraton Córdoba hasta su cierre en mayo pasado.

A mediados de la década del ’90, en pleno menemismo y bajo el amparo de una generosa ley de promoción turística sancionada durante el gobierno de Eduardo Angeloz, la cadena hotelera estadounidense Marriott se asoció con la familia cordobesa Alvarez Rivero; y en septiembre de 1997 se abrieron las puertas del Sheraton Córdoba, el primer hotel 5 estrellas de esta provincia.

Cuando Sheraton Córdoba abrió sus puertas, el presidente de Quinto Centenario era Horacio Álvarez Rivero; quién había sido interventor del Banco Hipotecario Nacional (BHN) y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) durante el menemismo, cuando Domingo Cavallo fue ministro de Economía.

Con la alianza con el clan Álvarez Rivero, “La Piba” consiguió fondos frescos para la campaña de 2023; no es poca cosa, teniendo en cuenta que Rodríguez Larreta cuenta con las arcas del Estado de CABA.

En retirada

Acosado por las innumerables causas judiciales y con el fracaso de un pésimo gobierno que no logró la reelección, Mauricio Macri se muestra como un armador. Y cree que en Córdoba tiene predicamento, aunque las PASO demostraron que no.

Aliado del gobernador Juan Schiaretti desde los años en que el cordobés fue empleado del grupo SOCMA, para 2023, Macri quiere imponer como candidato a gobernador a Gustavo Santos y así asegurar la continuidad del cordobesismo. Santos, un radical que fue presidente de la Agencia Córdoba Turismo entre 2007 y 2015 durante los gobiernos de De la Sota y Schiaretti saltó a la Casa Rosada donde fue ministro de Turismo con Macri.

En su visita a Córdoba el pasado viernes 29 de octubre, Macri evitó responderle a Schiaretti, quién había acusado al Frente de Todos y a Cambiemos de tener una mirada porteñocentrista. “Mauricio y “el Gringo” son amigos, pero además comparten ideología y el mismo núcleo de votantes. Nunca se van a pelear, nunca van a romper, se necesitan, Schiaretti forma parte de un peronismo que cree en la República y las instituciones”, graficó un macrista que acompañó a su jefe por la recorrida que hizo por la Bolsa de Comercio de Córdoba y por la ciudad de Río Tercero, donde se entrevistó con Luis Juez, que andaba de campaña por el sur provincial. Sobre las críticas del gobernador cordobés al macrismo en su paso por la Casa Rosada, Macri les dijo a sus dirigentes: “No es lo que me dice a mí en privado, en nuestras charlas siempre reconoce que cuando llegamos nosotros, Córdoba salió del aislamiento y la discriminación a la que fue sometida”.

Luis Juez cerrará la campaña con tres actos: uno hoy en Río Cuarto; mañana en San Francisco; mientras que el jueves será el acto final en el Teatro Griego de esta Capital. Macri ya anunció que quiere venir a Córdoba al cierre de campaña de Juntos por el Cambio, pero Luis Juez le comunicó que la visita no está en sus planes.