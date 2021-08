Comerio: “El municipio de San Nicolás no prioriza la salud”

La candidata a primera concejal del Frente de Todos en San Nicolás, Cecilia Comerio, recorrió un operativo del servicio de atención primaria de la salud en el barrio 17 de octubre y, en diálogo con El Destape dijo que “vemos que la salud no es prioridad acá”.

Cecilia Comerio es candidata a primera concejal del Frente de Todos en San Nicolás. En el distrito hay cinco listas de la misma fuerza, sin embargo, Comerio es la única candidata mujer que encabeza; y además es la Presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás.

Durante una recorrida por el Barrio 17 de Octubre en donde se realizó un operativo del servicio de atención primaria de la salud del Hospital regional, la dirigente se refirió a cómo se vivió y se vive la pandemia en el distrito. “Éste es uno de los barrios más populares que tiene nuestra ciudad, y estamos con este operativo que comenzó hace un par de meses junto con el Hospital Provincial. Es un servicio que tiene como objetivo acercarse a la comunidad para brindar atención primaria, relevar casos, y generar una política de prevención”, dijo a El Destape.

En ese sentido, dijo que “veníamos de deudas de gobiernos anteriores donde la vacunación no estaba en agenda y sacaron vacunas del calendario. La verdad es que, durante el tiempo de pandemia donde nos pidieron el confinamiento, a la gente quizás le costó acercarse a tener una atención, y en el caso de San Nicolás nosotros vemos una distancia en la Atención Primaria, vemos que no está presente y por eso este operativo”.

“Quienes están acá son los directores del hospital y para mí es fundamental, porque nos sucede habitualmente que estén los directivos. Entonces la cercanía, el diagnóstico de los propios médicos para poder decir dónde hay que prevenir y dónde hay que poner el acento es fundamental”, agregó.

Además remarcó que “parte de la vida que queremos es hacer esto, porque la pandemia va a pasar y estamos viendo qué es lo está faltando. Estamos empezando a salir y lo peor que nos puede pasar es que nos quede una deuda sanitaria mucho mayor que lo que fue al comienzo”.

Respecto de su rol de Presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, la funcionaria señaló que “en el ámbito portuario, en la conducción de los puertos, muchas veces me hicieron sentir que por mi género no tenía las posibilidades y eso hay que evidenciarlo. La primera vez que comprendí realmente lo que era la diferencias de género fue en este espacio, y eso que fui senadora ochos años y entré por el cupo, no por la paridad”.

“No soy una compañera que vengo de la militancia feminista; me fui desconstruyendo con mis propias compañeras y la verdad es que a nosotras se nos ponen la vara más alta, a mí me exigen niveles de discusión muchos más altos y los fui comprendiendo en la acción. Creo que cuando realmente se habla de esta de igualdad, implica que podamos participar de la misma forma y con las mismas posibilidades que otros”, remarcó.

Finalmente, y cara a las elecciones del 12 de septiembre, Comerio afirmó: “Necesitamos ganar esta elección porque hoy San Nicolás encabeza los índices de violencias, estamos en un nivel muy alto del nivel de violencia contra la mujer. Hay proyectos presentados en el Concejo Deliberante por parte de nuestras concejalas sin embargo no está la decisión política de tratarlos”.