Aníbal Fernández: "El gobierno puede revertir la elección en noviembre"

Aníbal Fernández, flamante ministro de Seguridad de la Nación, brindó un pantallazo de los lineamientos de su naciente gestión como también un diagnóstico de lo heredado desde la presidencia de Mauricio Macri. En diálogo con El Destape Radio, anunció que hoy se reúne "con los jefes de todas las fuerzas" y destacó que desde el sábado ya les pidió "un diagnóstico” para analizar.

Como prioridad, el funcionario señaló que "lo primero es ratificar las 4 cúpulas de las Fuerzas Federales".

El funcionario cuestionó a la oposición y lo realizado en la gestión macrista: "En los 4 años de Macri no hicieron absolutamente nada salvo ponerse ropa ridícula y jugar al policía". En contraparte, el integrante del Gabinete nacional destacó que "durante el gobierno de Cristina se hicieron las mayores detenciones de bandas de narcotráfico. Y eso no siguió".

En cuanto a la situación de Santa Fe, Aníbal Fernández comentó que habló con el gobernador Omar Perotti, quien le hizo un panorama de lo que ocurre en su provincia con el narcotráfico. "Tenemos que encontrarle una solución a lo que pasa", expresó. En esa línea, también se refirió a la legalización de la marihuana y recordó que fue "el autor de varios proyectos para despenalizar el consumo. Hay elementos de sobra para dejar de estigmatizar a los pibes que fuman un cigarrillo de marihuana".

Aníbal Fernández y "las tensiones en el Gobierno"

Tras una semana en la que el gobierno discutió los cambios en el Gabinete, Fernández remarcó: "Las tensiones siempre van a existir, eso no me quita el sueño. Si el objetivo es el bienestar del pueblo me importa un comino si las discusiones son acaloradas". Además añadió que "conozco a todos los que se incorporaron al gabinete" y puntualizó que "lo importante no es uno, es la gestión de gobierno".

"Nosotros no competimos con nadie y tal vez no le pusimos demasiado interés porque había una sola fórmula. En el otro frente había discusión interesante entre ellos", remarcó en torno al resultado electoral. Y concluyó que "el gobierno puede revertir la elección en noviembre".