Trotta criticó el "cinismo" de Macri y el ajuste educativo de la Ciudad

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires durante los gobiernos de Cambiemos "se han caracterizado por la pérdida constante de las partidas educativas" y criticó el "cinismo" del expresidente Mauricio Macri, quien se expresó en redes sociales a través de un artículo cuyo tituló fue "Abran las escuelas".



"Yo le diría al expresidente Macri que antes de opinar sobre el sistema educativo tenga la mínima dignidad de contarle a los adolescentes de todo el país por qué decía que sobraban las computadoras e interrumpió (el plan de inclusión digital educativa, lanzado durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner) Conectar Igualdad", señaló Trotta en Santiago del Estero, en el marco de una gira por diversas provincias -esta semana visitó algunas de la región NOA- previo al comienzo del ciclo lectivo 2021.

"En la Argentina nos faltan 4 millones de computadoras porque existió un gobierno, su gobierno (por el de Macri), que tuvo la decisión de dejar de distribuir computadoras, que el impacto positivo que hubiese tenido ese proceso nos hubiese permitido mejorar la continuidad educativa", enfatizó.



El titular de Educación aseguró que la entrega de 500.000 computadoras a estudiantes de todo el país anunciada ayer, además "suma trabajo argentino" y "revierte las medidas del gobierno anterior", que con la interrupción del Plan Conectar Igualdad no solo profundizó la brecha digital, sino también desarticuló -siempre en palabras de Trotta- "todo el sector de electrónica y la promoción del sector para generar empleo".



El funcionario criticó, por otra parte, a la administración porteña, al considerar que "si uno analiza el presupuesto" de este distrito "a lo largo del gobierno no sólo de (Horacio Rodríguez) Larreta, sino también el de Mauricio Macri, se ha caracterizado por una pérdida de participación del presupuesto educativo en términos del presupuesto general y eso implica un enorme retroceso".



"La Ciudad tiene enormes recursos para la distribución de elementos tecnológicos, que ganan protagonismo en el marco de la pandemia, pero que son una herramienta central no solo en términos educativos, sino en términos sociales", sumó Trotta.



Asimismo, el ministro recordó que durante el gobierno de Macri como presidente se "desarticuló el (plan) Conectar Igualdad y ocurrió lo mismo con el debilitamiento del Plan Sarmiento en la Ciudad", ambas iniciativas cuyo eje principal era la distribución de computadoras a niños y niñas de escuelas públicas.



Trotta se refirió también al próximo inicio del ciclo educativo bajo el régimen de presencialidad. En ese sentido, ratificó que el Gobierno nacional está trabajando junto con las 24 jurisdicciones en el regreso a las escuelas en forma presencial porque es el "organizador de nuestro sistema educativo".



"El 2 de julio -dijo Trotta- aprobamos los protocolos para el regreso a la presencialidad segura", y explicó que en un país federal "es una decisión de las jurisdicciones, pero todos compartimos la necesidad de priorizar la presencialidad y poner en valor los aprendizajes que tuvimos en el 2020".



El ministro habló de una "presencialidad cuidada y eso nos debe comprometer a todos y todas las argentinas para que vayamos construyendo entre todos el cumplimiento de esos protocolos que implican un regreso seguro".



Al ser consultado sobre los dichos de Macri, el ministro indicó: "Quiero ser claro, no hay que partidizar el desafío tan complejo que tenemos por delante del regreso a la presencialidad de las clases, que es lo que queremos todos los argentinos y argentinas".



"Debemos tener un regreso cuidado que nos permita recuperar los aprendizajes que no pudimos en el 2020, abordar el impacto subjetivo que tuvo la pandemia en nuestras niños y niñas y la escuela tiene mucho para aportar y dar", agregó.



Durante la visita de Trotta, el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, ratificó la "convicción de avanzar en un calendario escolar 2021 con el retorno de la presencialidad en las aulas", que tiene fecha para febrero y marzo. También el ministro de Educación de La Rioja, Ariel Martínez, confirmó hoy que las clases en esa provincia se iniciarán el 8 de marzo, aunque aún no se decidió si serán presenciales, virtuales o combinadas.

