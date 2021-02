Los sindicatos de empleados estatales y de maestros entrerrianos rechazaron la primera oferta salarial realizada por el gobierno de Gustavo Bordet. Con un nuevo cuarto intermedio, las discusiones continuarán esta semana. Desde Casa Gris señalan que la propuesta podría mejorarse, pero no mucho más. Los gremios argumentan que lo ofrecido está por debajo de la inflación y no alcanza para recuperar lo perdido en 2020, donde la inflación cerró en 36,1%, no hubo paritarias y sólo se pagaron montos fijos y en negro, a cuentas de futuros debates en torno a los sueldos.

El último jueves la Administración provincial hizo dos propuestas. A los empleados públicos, enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- y en la Unión de Personal Civil de la Nación -UPCN- se les ofreció un aumento del 30%. El porcentaje es alcanzado por un incremento del 15% y un pase a remunerativo del 50% de los montos fijos cobrados desde octubre a marzo. En mayo, se pasaría el otro 50%, alcanzando un mínimo de $34.814. En el caso de los docentes, el ofrecimiento fue el mismo, aunque por la composición salarial los mínimos serían distintos -$30.446 en marzo y $30.886 en mayo- y el porcentaje de aumento se elevaría al 33,1%.

"El mayor esfuerzo está enfocado en aquellos trabajadores que menos ganan" señaló a fuentes oficiales Gustavo Labriola, secretario de Hacienda del gobierno. "La propuesta surge de un gran esfuerzo de administración que, vale recordar, se lleva a cabo en un contexto de pandemia que ha significado una baja considerable en la recaudación, y por lo tanto, en los recursos de la provincia" agregó luego el funcionario.

Labriola consideró prioritaria la recomposición salarial, apuntando que la oferta fue "escalonada" y con "criterio de proporcionalidad". Y finalizó: "Hasta que se llegue a un acuerdo paritario se va a mantener la suma fija".

En contacto con El Destape, el secretario General de ATE en Entre Ríos, Oscar Muntes, apuntó: “Como positivo el gobierno llevó una propuesta, como negativo estamos lejos de lo esperado. Lo rechazamos directamente en la mesa, esperamos que nos estén convocando nuevamente, con una propuesta diferente, que contemple cómo se va a recuperar el salario. Mucho más ahora que se han anunciado aumentos tarifarios, que han subido los combustibles y los alimentos”.

El gremialista señaló que “si no hay una recomposición acorde a la realidad, no vamos a aceptar”. Y agregó: “Necesitamos una propuesta integral que garantice recuperar salarios, con mayor consideración para el sector que está por debajo de la línea de la pobreza, que por lo general son trabajadores esenciales. Pero la paritaria tiene que ser integral, y contemplar también las condiciones laborales y otros ítems que ya hemos planteado.

Al estar en proceso de discusión formal, los gremios no pueden realizar medidas de fuerza, por el momento: “Lo definirá oportunamente el plenario de secretarios Generales, por el momento no debemos movilizarnos. Cuando culmine la paritaria, se se resuelve rechazar, acataremos lo que defina la mayoría”.

Los maestros, por su lado, ponen en duda el inicio de clases, si no hay una propuesta que cumpla con las expectativas del sector. "A diferencias de muchas provincias y la Nación, que pese a la pandemia tuvieron encuentros paritarios, en 2020 no hubo debate salarial en Entre Ríos. Lo único que nos dieron fue un bono en negro y de muy baja cantidad. Los planteos que hicimos desde el principio es que precisamos recuperar los 36 puntos de la inflación de 2020 y un esquema que nos ayude a recomponer lo que se vaya registrando de inflación en 2021" resaltó el secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Enseñanza de Entre Ríos -Agmer-.

En contacto con Cara y Ceca -Radio UNER- el dirigente gremial explicó: "Estamos de acuerdo en que hay que blanquear las sumas en negro, porque son inconstitucionales. Pero el aumento no alcanza para absolutamente nada. Por eso hemos rechazado, en función de las facultades institucionales que tenemos". Y agregó: "Los salarios llamados 'altos' en la educación son docentes con máxima antigüedad y 36 horas semanales que cobran $60 mil. Pero una maestra de grado, con máxima antigüedad, cobra $43 mil, $11 mil por debajo de lo que establece el Indec para no ser pobre. El enorme universo de los maestros cobra por debajo de la línea de la pobreza".

Pagani subrayó que "hay que recomponer en todo el escalafón, porque el año pasado se perdió muchísimo", subrayando luego: "Hoy estamos lejos de un acuerdo, aunque sabemos que la discusión no se agota en una o dos reuniones. Creemos que puede haber una mejor oferta. Estamos convencidos de que la Provincia tiene los recursos. La recuperación de la economía sobre el último trimestre fue prácticamente normal. Debe haber una decisión política del gobierno de Bordet de definir en qué quiere usar los recursos. Si quiere ajustar a costilla de los trabajadores o si quiere ponerlo en el bolsillo de los trabajadores, que no ahorra, sólo consume. Y cuando se consume, la economía crece".

Para cerrar, el dirigente de Agmer apuntó a la oposición y sus dichos sobre la no intención de los sindicatos de regresar al aula: "Es falso que tenemos que volver, porque nunca dejamos de trabajar. El año pasado no estuvimos de vacaciones. No sólo que se trabajo de manera remota, sino que hubo sobrecarga laboral. El teletrabajo se sostuvo porque los docentes pagaron de su bolsillo el internet y pusieron a disposición sus recursos". Y finalizó: "El sector que subejecutó el Presupuesto de Educación, que no construyó una sola escuela y que eliminó las paritarias, ahora parece interesado en la escuela pública".

En el mismo sentido se expresaron desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica –AMET- y desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados –Sadop-. “Está muy por debajo de las expectativas, hay una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte. No fue una propuesta adecuada para nuestras bases” sentenció Andrés Bessel, secretario General de AMET. “No alcanza. El gobierno nos convoca a discutir el 2020 y no estamos debatiendo lo que pasa en 2021” sentenció por su parte, el titular de Sadop, Sergio Pesoa.

Todos los reclamos fueron, oportunamente, escuchados por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que visitó Paraná el último lunes, en ocasión de una actividad organizada por el programa “Acompañar: Puentes de Igualdad”, coordinado por la cartera que conduce. El funcionario hizo especial hincapié en la necesidad de un “regreso seguro” a las aulas y mantuvo contacto directo con los sindicatos de maestros.