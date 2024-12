La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se cruzó en redes sociales con el mandatario Javier Milei por la detención del senador entrerriano Edgardo Kueider, quien fue hallado con más de 200 mil dólares sin declarar cruzando la frontera a Paraguay. "Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases querido Javier. Te gusta el durazno pero no te bancás la pelusa. Besis", escribió CFK en su cuenta de X.

Más temprano, Milei le había achacado a la líder del Partido Justicialista (PJ) que el senador había llegado a su banca por el peronismo de Entre Ríos. "Todo tuyo. Fin", publicó el Presidente en X y mencionó a la dos veces jefa de Estado. Sin embargo, el senador se desvinculó del bloque peronista luego de dar su voto afirmativo a la Ley Bases.

Según reveló esta mañana en declaraciones radiales el director nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay, Óscar Orué, fue el propio Kueider quien se identificó ante los efectivos que lo detuvieron como un "senador" que es "aliado del Gobierno".

Ayer, CFK ya había vinculado el delito de Kueider -imputado por la Justicia paraguaya por "contrabando y lavado de activos"- con el rol que tuvo durante el tratamiento de la Ley Bases. "Democracia tarifada. Senador argentino detenido por las autoridades paraguayas en la Triple Frontera durante la madrugada con cientos de miles de dólares, de los cuales no pudo dar explicaciones", afirmó CFK.

En esa línea, lo definió como un senador "votado como peronista que pasó a votar como libertario con el Gobierno de Milei y al que Villarruel designó como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación".

"Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación; o las ausencias que impiden derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país. Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída", completó.

En septiembre, Kueider y un grupo de cinco senadores nacionales anunciaron la conformación del interbloque Las Provincias Unidas. Se trata de mayoría de senadores vinculados al peronismo no kirchnerista y son de los llamados "dialoguistas" por la alianza con La Libertad Avanza (LLA) ya que en varias oportunidades acompañaron no sólo Ley Bases, sino tmabién otros proyectos del oficialismo.

Las últimas palabras de Kueider antes de ser detenido

Orué también reveló que el senador entrerriano le dijo a efectivos policiales que "iba a tener problemas si se daba a conocer el hecho", minutos después de que sea detenido durante la madrugada.

"No actuó de forma prepotente, fue muy respetuoso con los funcionarios. Simplemente dijo que iba a tener problemas si se daba a conocer el hecho. Ante una situación así no podemos dejarlo pasar", afirmó Orué en declaraciones a Radio 10. El funcionario paraguayo agregó que el dinero de Kueider fue hallado en una mochila durante un control de rutina, que no tenía "denuncias previas" y que el legislador se presentó como "senador" argentino. "Dijo que era aliado del Gobierno", añadió.