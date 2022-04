El emotivo mensaje de Dyhzy a su nuevo hermano: "La gente va a ser mala, lo voy a cuidar"

El hije de Alberto Fernández aseguró que protegerá a su nuevo hermano, Francisco, del odio: "Va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio".

Tani Fernández, también conocido por su nombre artístico "Dyhzy", escribió un emotivo mensaje luego de confirmarse el nacimiento de su hermano, Francisco. El hijo del presidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez nació el pasado lunes 11 de abril. En este contexto, Tani hizo pública una promesa muy especial: admitió que cuidará a su nuevo hermanito del odio que recibirá.

Desde que comenzó la gestión de Fernández en 2019, Tani muestra preocupación e indignación por las agresiones que recibe tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, especialmente porque no respetan su identidad como persona no binaria ni que sea drag queen.

Una vez que se conoció la noticia del nacimiento de Francisco, se volvió tendencia el nombre "Estanislao Fernández"-el anterior nombre de Tani antes de su cambio de DNI-ya que cientos de usuarios comenzaron a publicar mensajes de odio hacia el hije de Alberto Fernández.

Tani se encargó de responder a uno de ellos, en el que un usuario de Twitter se preguntaba, despectivamente, cómo iban a explicarle al nuevo integrante de la familia presidencial que su hermano era drag queen, con una foto de una persona equivocada.

La respuesta de Dyhzy fue contundente: "Diciendole que 1) ese no soy yo 2) no me llamo más Estanislao legalmente así que este tuit no tiene validez".

Por este motivo, Tani afirmó que cuidará de este tipo de mensajes y del odio a su pequeño hermano. A través de su cuenta oficial de Twitter, expresó: "Lo que sí me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él como lo fueron conmigo sin motivo".

Allí, hizo una especial promesa y admitió que "todo va a estar bien": "Yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio".