Cerruti: "El dólar blue no es una preocupación del gobierno"

La portavoz dijo que los periodistas le preguntan cuando sube su cotización, pero no es noticia cuando baja. "El blue sube y baja", indicó.

La portavoz de Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, afirmó que al gobierno nacional no le preocupa la cotización del dólar blue y cuestionó a los periodistas que le preguntan solo cuando el precio de la divisa en el mercado ilegal sube, pero no cuando baja.

Todo comenzó cuando un periodista le consultó a Cerruti si el Ministerio de Economía tuvo en cuenta que los ahorristas se iban a volcar al dólar blue luego de que subiera la cotización del dólar tarjeta o Qatar. "Yo no afirmaría y no sé de dónde saca que la gente se vuelca al dólar blue. La verdad es que el dólar blue o ilegal tiene movimientos. Yo la semana pasada recordaba que hacía varias semanas que no me preguntaban por el dólar blue porque estaba bajando, entonces esperan a que suba para preguntarme".

"El dólar blue sube y baja. En este momento no es una preocupación del gobierno"

Luego, en la habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada, la portavoz presidencial agregó: "El dólar blue sube y baja. En este momento no es una preocupación del gobierno". El dólar blue subió 9 pesos el miércoles después de que el gobierno nacional anunciara la creación del dólar Qatar para gastos en el exterior cuando superen el total de 300 dólares mensuales.

La oficialización del dólar Qatar fue dispuesta mediante la Resolución General 5272/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicada en el Boletín Oficial. Establece que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los US$ 300 al mes pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales. Dicha percepción se calculará sobre el total de los gastos, no solo sobre el excedente.

La decisión abarcará también a los considerados bienes suntuarios o "de lujo" comprados en el exterior, como automóviles y motos de alta gama; jets privados, barcos; bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas. Los consumos por menos de US$ 300 por mes seguirán pagando el tipo de cambio más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de adelanto de Impuesto a las Ganancias.

El "dólar Qatar" para las compras superiores U$S 300, se ubica a $315,92 a valores de hoy.

Cerruti cruzó a Macri: "Quiere una Argentina preperonista"

Cerruti sostuvo que Mauricio Macri "quiere una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro" publicado días atrás, y consideró que el expresidente "ya no disimula y dice sin desparpajo cuál es su Argentina soñada".

"Macri quiere prácticamente una Argentina sin derechos, una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro. Ya no disimula, siempre fue eso, durante un tiempo lo había 'lookeado' (el consultor Jaime) Durán Barba, pero ahora lo dice sin desparpajo en su libro", dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno