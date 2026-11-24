El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará este miércoles ante el Congreso el Informe N.º 146, un compendio de respuestas oficiales que detalla la marcha de las políticas macroeconómicas, la situación del empleo y el reordenamiento de la infraestructura estatal.

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Según el documento al que pudo acceder El Destape, el ministro coordinador respondió a los requerimientos de los legisladores sobre las estimaciones del Presupuesto 2027, el comportamiento del tipo de cambio, la dinámica del entramado empresarial y el estado de la obra pública en las provincias, entre otros temas.

¿A cuánto proyecta el dólar el Presupuesto 2027 frente al REM del BCRA?

En materia cambiaria, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 establece una pauta oficial para el tipo de cambio nominal de $1.847,60 por dólar hacia diciembre de 2027. Este valor contrasta con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA de octubre de 2026, que ubican la mediana en $2.008,50 por dólar para la misma fecha.

Frente a las consultas parlamentarias sobre el impacto numérico que tendría un dólar un 10% o 20% superior al presupuestado sobre el gasto en intereses, la deuda en moneda extranjera y el resultado financiero, el Ministerio de Economía omitió simulaciones numéricas y argumentó que las proyecciones aduaneras se realizan en dólares corrientes, por lo que “un cambio en el tipo de cambio nominal tiene una relación directa con la valuación de los recursos en pesos”.

En forma paralela, el Palacio de Hacienda defendió la política de apertura comercial al afirmar que busca “ampliar la oferta de bienes, mejorar las condiciones de competencia y reducir los costos de producción”.

Baja de empresas registradas y reordenamiento de la infraestructura nacional

El informe gubernamental también ofrece precisiones sobre la evolución del entramado productivo y la nómina de empresas empleadoras inscritas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ante las dudas expresadas por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo fundamentó que las bajas brutas de empresas se mantienen estables en alrededor de 7.700 mensuales, en niveles similares a los de años anteriores.

En tanto, el gobierno libertario atribuyó la menor variación neta a un ritmo inferior en la creación de nuevas firmas y al impacto normativo de la Ley N.º 27.742.

Según el Palacio de Hacienda, la puesta en marcha del Padrón de Trabajadores Independientes con Colaboradores (PADIC) permite desarrollar actividades con hasta tres colaboradores sin relación de dependencia, por lo que esos emprendimientos no se contabilizan como altas de empleadores en los registros del SIPA.

Asimismo, el Gobierno destacó en el informe que, para amortiguar el impacto financiero sobre las pequeñas y medianas empresas, se dispuso prorrogar hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En el plano de la infraestructura, el documento ratifica el reordenamiento del sistema de obra pública nacional sobre una cartera original de 2.339 proyectos. De este universo, 1.683 obras fueron rescindidas o dadas de baja de manera definitiva, en tanto que 199 continúan bajo la gestión y financiación directa del Tesoro Nacional.

Por su parte, un bloque de 457 obras fue transferido a las jurisdicciones subnacionales mediante la firma de acuerdos marco de colaboración bilateral. A partir de la suscripción de estos convenios, la determinación del cronograma de ejecución y el financiamiento de los proyectos traspasados pasaron a estar a cargo de los gobiernos provinciales y municipales.