Subirá el dólar turista para extranjeros: recibirán cerca de $300

El ministro de Turismo destacó la necesidad de que los dólares ingresen a las arcas del Banco Central y se liquiden en el mercado oficial y no en las cuevas. La directora del Banco Nación, Julia Strada, también remarcó el valor de la medida para frenar movimientos especulativos.

El ministro de Turismo, Matías Lammens, adelantó que el gobierno nacional cambiará el valor del tipo de cambio oficial para los turistas en busca de que vendan dólares a una cotización cercana al dólar MEP o Contado con Liquidación, hoy en 301 pesos. En la actualidad la mayoría de los turistas del extranjero cambian en el mercado paralelo, porque la cotización es más alta, pero esas divisas luego no alimentan las arcas del Banco Central. El funcionario además destacó que "el turismo receptivo se está recuperando con muchísimo vigor" y dijo que la Argentina "necesita de los dólares que traen esos turistas"

"Hoy por la brecha cambiaria muchos de esos dólares no entran al Banco Central y van al mercado informal. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para que los turistas liquiden esos dólares y lo puedan cambiar en el mercado único de cambio. En los próximos días habrá novedades en ese sentido", dijo el ministro en rueda de prensa tras la reunión de gabinete en la Casa Rosada.

Luego Lammens especificó que el precio será cercano al dólar MEP o contado con liquidación que hoy se encuentran por encima de los 300 pesos. "Las medidas a lo que apuntan es a tener un tipo de cambio diferenciado para el turista. Que quien pueda liquidar a través de tarjeta de crédito o de débito pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque más al dólar MEP o el contado con liquidación", explicó.

En la actualidad, a los turistas le compran los dólares en el mercado oficial a 135 pesos, mientras que en las cuevas es comprado a 298 pesos. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se comercializa en cuevas clandestinas es alrededor del 135% promedio y se aproxima al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%).

La diferencia entre las cotizaciones llevaba a que un turista que, por ejemplo, cambiaba 2000 dólares perdiera si lo hacía en el mercado oficial 356.000 pesos. La suma surge de contrastar lo que le abonaban en el oficial (270.000 pesos) y lo que le pagaban en una cueva (596.000 pesos).

En ese mismo sentido, la directora del Banco de la Nación (BNA), Julia Strada, afirmó que es inminente la aplicación de un “dólar diferenciado” para los turistas extranjeros, y aseguró que la medida es “un incentivo a que liquiden dólares en el mercado oficial para que pasen a contabilizarse formalmente”. La economista dialogó con AM750 y mencionó: “Ocurre que el turista que viene y que trae dólares prefiere ir al mercado ilegal, donde hay una mecánica que no se ha podido controlar hasta ahora, y nos saca los dólares que trae del circuito formal”.

Se espera que la ministra de Economía, Silvina Batakis, se reúna el jueves con su equipo económico para ultimar detalles de la medida y la anunciará “hacia fin de esta semana o la semana que viene”, según informó este miércoles la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, tras la reunión del Gabinete en Casa Rosada.

Las reservas del Banco Central necesitan ser reforzadas en medio del aumento de la demanda interna por la compra de dólar ahorro. De acuerdo a un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), tras un 2020 con compras por U$S 3.053 millones por parte de los ahorristas, las medidas del BCRA habían logrado bajar esta demanda a U$S 518 millones durante el 2021. Sin embargo, según el informe, se estima que durante este año las compras de dólares con este fin vuelvan a crecer, alcanzando los U$S 1.500 millones.