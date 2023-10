El Gobierno salió a cuestionar la suba del dólar blue: "Son 4 o 5 vivos"

Gabriela Cerruti señaló la especulación de los operadores del dólar paralelo con el objetivo de "generar temor", luego de que la divisa ilegal superara los 1000 pesos.

El Gobierno cuestionó este martes la suba del dólar blue, que se ubica en valores récord mayores a 1000 pesos, al afirmar que se trata de un mercado manejado por "4 o 5 vivos" para "generar temor", según señaló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, luego de los dichos de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza en las elecciones 2023, acerca de la inconveniencia de renovar los plazos fijos en pesos.

"Hay 4 o 5 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre. No caigamos en la trampa", expresó Cerruti en su cuenta de Twitter tras la apertura del mercado cambiario, que llevó al dólar blue a un récord de 1040 pesos hacia el mediodía.

A su vez, Cerruti citó un posteo del secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Eduardo Setti, quien señaló que la especulación de los operadores del dólar paralelo en las cuevas se ve en que su valor actual se encuentra por encima de los dólares financieros.

"El valor de los dólares financieros esta casi un 15% por debajo del llamado blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima. Es evidente que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre expectativa de ahorro de la gente generando temor e incertidumbre", afirmó el funcionario de Sergio Massa.

"Es sabido por todos que el mercado blue esta manejado por 4 o 5 vivos que abusan de esta situación. Por eso es clave avanzar con la intervención de la justicia para que estos no se apropien de manera ilícita el ahorro de la gente sobre la base de expectativas de un irresponsable", agregó Setti en la misma línea que Cerruti.

El último lunes Massa, reiteró sus críticas a Milei y a Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), a quienes tildó como "una manga de irresponsables" que, dijo, son "capaces de prender fuego una casa por un voto".

En ese sentido, recriminó que el diputado libertario en declaraciones radiales del lunes por la mañana haya salido a "agitar a la gente a que saquen los depósitos de manera irresponsable", luego de que Milei haya recomendado no renovar plazos fijos. "Cuando veo a un candidato que por un voto puede prender fuego a una casa, la verdad es que me preocupo", alertó.

El lunes por la mañana, Milei fue consultado en una entrevista radial sobre si conviene o no renovar los plazos fijos. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, respondió. El jueves pasado, en Mar del Plata, él mismo había soltado que “cuanto más alto esté el dólar, más fácil dolarizar”.