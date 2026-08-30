Distribución o equilibrio fiscal: el peronismo se divide por el plan económico para 2027

Un debate realizado esta semana en la sede del PJ Nacional abrió la discusión sobre la propuesta económica que deberá presentar el peronismo para enfrentar a Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027. El dilema es si pondrá el énfasis en la redistribución de los ingresos o privilegiará el equilibrio de las cuentas públicas para despejar los fantasmas del pasado. El riesgo de la primera opción sería un regreso de los altos índices de inflación, que marcaron el final del gobierno del Frente de Todos. El de la segunda, que por ofrecer una cara amigable a los mercados termine defraudando el mandato de sus votantes. Algunos dirigentes sostienen que esa discusión debería quedar saldada antes de definir las candidaturas. Por ahora, quedó abierta y promete atravesar el debate interno de los próximos meses.

La mesa se realizó el martes pasado en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, pero el debate se prolongó en distintas entrevistas durante los días siguientes. Participaron los diputados Teresa García y Guillermo Michel, el senador Jorge Capitanich y la economista Mercedes D’Alessandro, con la moderación de Santiago Fraschina. La discusión giró en torno a cuál debería ser “la salida justicialista” frente al programa económico de Milei. “La sociedad no va a elegir al más lavadito, al más café con leche. Va a elegir al que esté en las antípodas de Milei”, sostuvo García, muy cercana a la expresidenta Cristina Kirchner. Para ella, el camino hacia 2027 no ofrece dudas: “El peronismo se tiene que radicalizar”.

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“Nuestra fuerza política tiene que tener cuidado cuando habla de superávit fiscal”, advirtió D’Alessandro. La economista fue una de las participantes de aquel encuentro de noviembre de 2025 en el que le entregaron a Cristina Kirchner un documento con propuestas para un modelo económico de crecimiento productivo y federal. La difusión de aquella foto motivó luego un régimen de visitas mucho más estricto en San José 1111. “Primero, porque el superávit fiscal del mileísmo es falso. Segundo, porque sabemos cómo está construido: con palazos a los jubilados, recortes en las transferencias a las provincias, obra pública cero y desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología”, continuó. D’Alessandro dijo que entendía por qué algunos sectores del peronismo planteaban la necesidad de alcanzar un superávit, pero reclamó cautela: hasta el ministro Luis Caputo reconocía que ya no quedaba de dónde recortar.

Las indirectas de Teresa García y D’Alessandro tenían como destinatario al espacio del peronismo federal que integra Guillermo Michel junto con el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, y la diputada Victoria Tolosa Paz, entre otros dirigentes. El sector se lanzó con la premisa de que el justicialismo debía recuperar un mensaje de equilibrio fiscal y orden macroeconómico. Olmos lo definió como un “problema reputacional” que el peronismo necesita resolver para dejar de ser oposición y volver a presentarse como una opción de gobierno. Exdirector de la Aduana y muy cercano a Sergio Massa, Michel respondió al reclamo de radicalización de García con una frase gráfica: “A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara”.

Durante este fin de semana, en algunas entrevistas, Michel insistió en la idea fundamental del orden macroeconómico debido a las restricciones que deberá enfrentar la gestión que asuma en 2027 por las leyes que le votó el Congreso a Milei con cuestiones como el RIGI. "¿Cómo puede ser que un gobierno peronista gane y al otro día se hagan 'percha' todos los mercados? Tenemos que pensar por qué está pasando eso", se interrogó Michel en diálogo con Futurock. En esa línea, sostuvo que la prioridad es mantener estables las variables básicas de la economía para recién después ir viendo hacia dónde avanzar para mejorar cuestiones como la balanza comercial. "Crecer con estabilidad y mejorar el poder adquisitivo", planteó que deberá ser la propuesta del candidato del PJ.

Con todo, Michel también planteó la necesidad de renegociar con el FMI para determinar qué parte de la deuda argentina responde a una decisión política y establecer para ella condiciones de pago muy diferentes de las del resto. Además, sostuvo que el tipo de cambio estaba atrasado y debía llevarse a niveles razonables. Evitó hablar de una “devaluación” y prefirió definirlo como una “corrección”. El sector federal de Olmos y Michel todavía no tiene candidato presidencial para 2027. Dentro del peronismo, algunos lo asocian con Massa, mientras que otros lo ven trabajando en favor de opciones moderadas como Sergio Uñac o Jorge Brito. “Estamos hablando con todos”, aseguró Olmos.

Un dato particular del debate en la sede del PJ de Matheu fue que no participó ningún representante del Movimiento Derecho al Futuro, la línea del gobernador Axel Kicillof, el opositor mejor posicionado en las encuestas. Pero su mano derecha, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, luego hizo su aporte a la discusión. "No somos unos irresponsables", indicó. Kicillof y Bianco tuvieron días atrás un encuentro con las autoridades del Consejo de las Amércias en el que expuso Milei.