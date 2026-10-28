Diputados exigen a Milei que reconozca a Lula como presidente

Diputados de diversos bloques presentaron una nota a la presidencia de la Cámara exigiendo al presidente Javier Milei que reconozca a su par reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, como ganador de la segunda vuelta presidencial.

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Los diputados reclamaron a Milei, que todavía no se expresó sobre el triunfo de Lula ante Flavio Bolsonaro, hoy fugado a Estados Unidos, en aras de "reestablecer las relaciones diplomáticas entre ambos paises al más alto nivel, acorde a la historia en común y al carácter estratégico del vínculo".

Los bloques también exigieron la presencia en el Congreso del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el marco del artículo 71 de la Constitución.

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