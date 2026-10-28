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Diputados exigen a Milei que reconozca a Lula como presidente

Distintos legisladores de la Cámara baja exigieron al Presidente argentino que reconozca el triunfo de su par brasileño en la segunda vuelta ante Flavio Bolsonaro.

28 de octubre, 2026 | 18.58
Diputados exigen a Milei que reconozca a Lula como presidente

Diputados de diversos bloques presentaron una nota a la presidencia de la Cámara exigiendo al presidente Javier Milei que reconozca a su par reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, como ganador de la segunda vuelta presidencial.

Los diputados reclamaron a Milei, que todavía no se expresó sobre el triunfo de Lula ante Flavio Bolsonaro, hoy fugado a Estados Unidos, en aras de "reestablecer las relaciones diplomáticas entre ambos paises al más alto nivel, acorde a la historia en común y al carácter estratégico del vínculo".

Los bloques también exigieron la presencia en el Congreso del jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el marco del artículo 71 de la Constitución.

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