La Cámara de Diputados se apresta para sesionar el jueves 26 de agosto. Si bien considera abrir el temario del Congreso para algunos proyectos de los aliados, La Libertad Avanza (LLA) impulsará dos iniciativas de su interés: la reforma a la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los cambios a la reforma de la ley de Inocencia Fiscal.

Fuentes parlamentarias informaron que, además de esas dos reformas, se debatirá la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur y la reducción del 21% al 10,5% del IVA sobre la fécula y la harina de mandioca.

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Las mismas voces especulan que el oficialismo tiene los votos para sacar la reforma a la peruana del BCRA y los cambios a Inocencia Fiscal. Los aliados cooperarían en esa tarea. El PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) ya anunciaron el acompañamiento. Los amarillos destacaron que pudieron introducir cambios en el proyecto de blanqueo.

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) votará Inocencia Fiscal, pero pide cambios a la reforma de la carta Orgánica del BCRA. Dicen desde este bloque que Eduardo Falcone con gente del gobierno mileista. El diputado no firmó el dictamen en la comisión de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, en repudio a los insultos del economista Miguel Boggiano, al que, en su cuenta de X, tildó de "pelotudo".

Las exigencias de los bloques aliados: MID, PRO y UCR negocian sus condicionamientos

Desde el MID piden que se contemple la posibilidad de que las provincias tengan sillas en el directorio de la entidad monetaria, eliminar la restricción de propósito solo al cuidado de la moneda y elección de sus titulares con el voto de las dos Cámaras.

LLA va a apelar a abrir el temario para proyectos de los bloques aliados. De hecho, el proyecto de reducción del IVA a la fécula y harina de mandioca es una iniciativa del bloque Innovación Federal. De todos modos, todavía no tienen definida su postura respecto a si acompañarán la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal. "Porque hasta ahora, (en el oficialismo) no juntaron el número para el quórum", deslizaron de la bancada comandada por los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Tampoco está definida la postura de Elijo Catamarca, que reporta a Raúl Jalil.

Impulsado el rechazo a los dos proyectos económicos, está el peronismo. Desde Unión por la Patria afirmaron que están dialogando con otros bloques para coordinar la negativa. "Estamos en eso pero no sé qué va a pasar", reconoció una voz. En Provincias Unidas, por su parte, no pueden confirmar el voto unificado.

En el caso del PRO, señalaron desde este bloque que pujan por introducir un proyecto para agravar las penas contra el vandalismo rural. La bancada de la UCR, informaron, promueve, entre otros proyectos, uno para crear una segunda Cámara Penal de Apelaciones en la ciudad de Mar del Plata. Este último texto viene con media sanción del Senado.

La reforma de la carta orgánica del BCRA es un tema importante para el presidente Javier Milei, al punto que consideró necesario anunciarlo por cadena nacional. El texto propone que la entidad financiera opere como su similar de Perú. Con esto, la única función que tendrá será "preservar el valor de la moneda" y la remoción de su cúpula se podrá lograr solo con dos tercios de las dos cámaras.

Ley de Inocencia Fiscal: los cambios para formalizar "los dólares del colchón"

Por su parte, la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que el Gobierno propone para que los ciudadanos saquen "los dólares del colchón" y los formalicen. Según había afirmado el ministro de Economía, Luis Caputo, hay cerca de "160 mil millones" en divisa norteamericana sin declarar. Los cambios propuestos en el proyecto eliminan los topes y barreras patrimoniales de ingreso al régimen y la autorización para los Grandes Contribuyentes para adherir a la "modalidad simplificada".

El proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) logró dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General, pero el oficialismo tuvo que reservar el título II del proyecto, para obtener las firmas. De esta manera, el texto del tratado, firmado en 1970, tendrá que volver al Senado, donde había tenido media sanción en 1998.