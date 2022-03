Zamora y Bauer homenajearon a Rodolfo Walsh, a 45 años de su asesinato y desaparición en Tigre

El intendente de Tigre y el ministro de Cultura inauguraron una señalética especial en su memoria. Además, a 46 años del Golpe, realizaron marchas y homenajes a víctimas.

El intendente de Tigre, Julio Zamora y ministerio de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, encabezaron un acto en la estación fluvial donde se hizo el descubrimiento de una señalética especial en memoria del escritor y militante, Rodolfo Walsh, a 45 años de su asesinato y desaparición durante el golpe de Estado cívico-militar de 1976. Luego, se trasladaron a "El Edén", lugar donde Walsh vivió en el Delta, donde recordaron su historia, lucha y trayectoria.

Durante el encuentro, el mandatario Zamora destacó: "Es el segundo año que visitamos la casa de Rodolfo Walsh y quiero agradecer a la familia que la habita actualmente que nos abrió las puertas". Y añadió: "Dimos un pasito más creando la señalética para que todo turista o vecino que pase por la estación fluvial conozca la historia de un escritor, militante y hombre comprometido con su sociedad y su país, que tuvo un final trágico y que nosotros debemos recordar".

Por otro lado, el ministro Bauer expresó: "Quisimos homenajear a una figura extraordinaria, un artista que representa la dignidad y la lucha, un militante y escritor excepcional. Es una semana en la que recordamos el 24 de marzo, la lucha de las madres, las abuelas y su ejemplo, evocando a los 30.000 desaparecidos y a la figura de Walsh". Y sumó: "Estamos muy conmovidos por estar en su casa en Tigre, un lugar que eligió y del que nunca se hubiera ido de no ser por la persecución de los militares. Le quiero agradecer al intendente Zamora y a todos los trabajadores del Municipio por haber marcado el lugar donde está su casa".

Tras las palabras dedicadas, recorrieron el interior de la vivienda ubicada en Río Carapachay 459 -domicilio que el escritor habitó entre los años 1971 y 1976-. Contemplaron sus reliquias como su biblioteca, manuscritos, documentos y demás. También visitaron sus jardines y disfrutaron de la actuación de un artista que entonó varios tangos alusivos al Día de la Memoria, Verdad y Justicia celebrado el pasado 24 de marzo.

Cabe recordar que el año pasado, el jefe comunal y el ministro firmaron un convenio -junto al titular del inmueble, Daniel Argüello- con el objetivo de poner en marcha diferentes iniciativas para seguir conociendo la vida del escritor desaparecido. Además, su domicilio fue declarado como patrimonio cultural de Argentina y el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre la declaró de interés municipal.

Marchas, homenajes a víctimas y actividades culturales por el Día de la Memoria

A 46 años del golpe de Estado cívico-militar, la gestión de Julio Zamora desplegó una importante agenda cultura para ratificar el pedido por Memoria, Verdad y Justicia. Entre las actividades se incluyeron marchas, homenajes a víctimas y otras iniciativas bajo el lema "Nunca Más".

El intendente participó de la histórica marcha al ex Astillero Astarsa -junto a referentes de Derechos Humanos, ex empleados de la fábrica, familiares de las víctimas y vecinos y vecinas- y rectificó los legajos de empleados municipales víctimas del terrorismo de Estado, Eduardo Ernesto Barbasio y Simón Shumovich, que figuraban como "abandono de cervicio y fallecimiento"-. Con dicha reparación histórica, queda aclarado que no continuaron sus tareas porque Simón fue asesinado y Eduardo detenido-desaparecido.

Al mismo tiempo, Zamora llamó a reflexionar sobre la reconstrucción de la identidad en el distrito y a recoger historias de los y las trigenses víctimas del terrorirsmo de Estado entre 1976 y 1983. Por otro lado, se invitó a la comunidad a sumarse a la confección de siluetas por la memoria, diferentes homenajes a las víctimas y el programa "Esquinas de la Memoria" -iniciativa que comprende que a través de carteles sean señalizados sus domicilios, lugares donde fueron secuestrados o sitios significativos con datos biográficos y fecha de desaparición-. Para cerrar, el sábado 26 se realizará la jornada "Arte para la conciencia social" en el Espacio de la Memoria Padre Pancho Soares, Larrea al 500.