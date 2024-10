Un escenario lleno celebró el 17 de octubre: quiénes acompañaron a Kicillof en Berisso

Axel Kicillof celebró el Berisso un nuevo aniversario del Día de la Lealtad

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, condujo un nutrido acto en Berisso, el kilómetro 0 del peronismo, en un nuevo aniversario del Día de la Lealtad. Con fuertes críticas al presidente Javier Milei y un claro mensaje de unidad de cara al futuro, el gobernador estuvo ladeado por decenas de dirigentes en el escenario y más de 50 mil espectadores.

"Arriba de este escenario tenemos la esperanza de los argentinos, estos son tus militantes, los que te defienden; son los que vinieron a defender la patria a los que bancan la salud publica y la educación. Amigo te tenés que hacer cargo de la Argentina", dijo y marcó el tono del acto el intendente de Berisso, Fabián Gagliardi y dio el micrófono al gobernador.

A su lado estuvieron el jefe de gabinete, Carlos Bianco, la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de Morón, Lucas Ghi y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, el intendente de Ensenada, Mario Secco, el ministro de Infraestructura de PBA, Gabriel Katopodis, y el ministro de Desarrollo, Andrés Cuervo Larroque. También se vio la unidad de la CGT, con la presencia de Hércto Daer, Pablo Moyano y Andrés Rodríguez; a la que se sumaron, Roberto Baradel, Hugo Yasky y Abel Furlán entro otros. En total hubo 34 dirigentes gremiales. "Es una alejaría que estén acompañando a este gobernador que está enfrentado a este gobierno neoliberal", agradeció Gagliardi y lo nombró -a título personal- como el "próximo presidente".

"No nos van a robar la alegría el 17 de octubre, hoy un día de festejo. Festejamos estar estar juntos y la pelea que estamos dando sobre todo la certeza y convicción de que este desastre de Milei no dura para siempre", comenzó el gobernador bonaerense que tuvo constantes mensajes de unidad, pidió que dejen de perseguir a la ex presidenta Cristina Kirchner y que no la proscriban. Agradeció a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y defendió a los estudiantes que llevan adelante tomas y paros contra el desfinanciamiento a la educación pública superior.

El gobernador se mostró por encima de las internas políticas, dejó en claro que el principal opositor es el neoliberalismo de Milei y reconoce que se es deudor de los gobiernos de Néstor y Cristina. "Quiero dejar en claro que en este siglo XXI fueron Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo su fuerza transformadora y lo hicieron como siempre dándole protagonismo a las masa populares". En el escenario y abajo aplaudían la sobrina nieta de Evita, Cristina Álvarez Rodríguez, el ex canciller Jorge Taiana, y 24 intendentes bonaerenses.