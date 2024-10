El peronismo conmemora el Día de la Lealtad cruzado por la interna

El peronismo celebrará este 17 de Octubre en un contexto especial dado que las circunstancias quisieron que se diera dos días antes del cierre de listas para las internas del PJ Nacional, navegando en una tensa indefinición. En estas circunstancias, el acto más importante será el que encabezará Axel Kicillof en Berisso, en el "kilómetro 0" del peronismo, para el que movilizarán las agrupaciones que vienen participando del armado político del gobernador bonaerense, también representantes de la CGT. Calculaban reunir unas 20 mil personas en el mismo lugar donde las crónicas indican que se inició el 17 de octubre de 1945. Pero habrá otros actos, marcando el momento de división que atraviesa el peronismo. Uno de ellos será el del PJ porteño en la Federación de Box, donde se especulaba que podría ir la ex presidenta Cristina Kirchner, aunque otros deslizaban que podría realizar alguna actividad en la Provincia.

"Leales al pueblo", reza la convocatoria de Kicillof y su tropa a la reunión en la esquina de Nueva York y Montevideo, Berisso. Este miércoles, el gobernador terminó de ultimar detalles en un extenso encuentro con intendentes como Julio Alak, Jorge Ferraresi, Mario Secco, Juan José Mussi, Andrés Watson, Fabián Cagliardi, el ex mandamás de Ituzaingó Alberto Descalzo y funcionarios bonaerenses como Andrés Larroque, Walter Correa y Cristina Alvarez Rodríguez. Axel será el único orador. "Estamos preparando un acto muy grande. Está peleándola, lo están limando, le sacan los recursos, le generan un montón de historias que no sirven. Saben que es una esperanza para los argentinos en 2027", planteó Secco luego de la reunión.

Dado lo emblemático del escenario, fundacional, el acto se ve como un lanzamiento de Kicillof a un juego político propio. Ese dato tiene muy inquietos a Cristina Kirchner y a su entorno, con lo que la actividad se mezcla con la tensión propia de un cierre de listas para una interna. El enojo que manifiesta el cristinismo es porque hasta ahora Axel se mantuvo en silencio respecto a la postulación de la ex presidenta a la titularidad del PJ Nacional. "Me llama la atención"; sostuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y agregó que si Kicillof tuvo oportunidades y responsabilidad en la gestión "fue por la confianza que Cristina depositó en él". Algo parecido ya había expresado el senador Oscar Parrilli, con la idea de una obediencia eterna.

Un capítulo de esta novela fueron las idas y vueltas en torno a la no confirmada reunión entre Cristina y Axel del martes. La versión más repetida entre la dirigencia del peronismo era que la reunión había existido pero que no salió bien, de ahí que se la desmintiera en público. Entre otras cosas, CFK le habrá pedido a Kicillof que bajara el acto de este jueves y que dejara en claro que no apoyaba al gobernador riojano, Ricardo Quintela, para la conducción del PJ. El gobernador le habría respondido -siempre según esas mismas versiones- que no había ninguna posibilidad de desarmar un acto para que el que ya estaba preparada una importante movilización. No llegaron a un acuerdo y habrá un Día de la Lealtad separados.

"El peronismo se organiza con Cristina", es el lema con el que convoca el PJ porteño que conduce el senador camporista Mariano Recalde al acto que realizarán en la Federación de Box, con un afiche con la imagen de la ex presidenta. Sin embargo, no estaba confirmado que Cristina participara, entre otros motivos porque se trataría de una convocatoria más modesta que la de Berisso. Una versión que circulaba en el peronismo bonaerense era que podría llegar a hacer una incursión sorpresiva como hizo días pasados en un barrio popular de La Matanza. En definitiva, las actividades diferenciadas por el 17 de Octubre expondrán la división que hay por estas horas en el peronismo.

Quintela no participaría de ninguno de estos dos actos y encabezará su propio actividad. "El peronismo necesita una renovación, no solamente de personas sino también de ideas y de métodos", planteó el gobernador riojano en los estudio de El Destape Radio. Insistió respecto al "respeto y cariño" que siente por Cristina y adelantó que se juntarán el viernes, un día antes del cierre de listas. "Tenemos que contribuir ambos a la unidad del peronismo, fortaleciendo una unidad sólida con muchos actores políticos, gremiales, sociales, juveniles. Cristina es una pieza clave, importantísima", indicó.

El riojano recibió el último aval partidario que le faltaba para inscribir su lista gracias a la carta enviada por el ex gobernador y presidente del PJ chaqueño, Jorge Capitanich, quien también firmó una idéntica para Cristina. De esta manera, quedaron en condiciones formales de competir y el diálogo entre ambos de este viernes terminará de definir los términos. Algo que resaltó Quintela fue que para las internas -convocadas para el 17 de noviembre- no falta demasiado y se debe poner en marcha una estructura complicada y que, además, tiene un costo económico importante.

El peronismo cuenta con un padrón de 3.200.000 afiliados y le pidió al Gobierno 6 mil urnas para distribuir por todo el país, pero en el Ejecutivo respondían que contaban sólo con 3.200 urnas para aportar. Por ese motivo, entre otras dificultades logísticas pero también políticas que se planteaban, había empezado a circular la posibilidad de que las internas se suspendieran para más adelante, incluso para el año que viene. Sería una forma elegante de posponer algo que hoy se ve difícil de resolver. La respuesta la podrán definir Cristina y Quintela en el encuentro del viernes.