El ministro de Economía, Luis Caputo, titubeó incómodo cuando le preguntaron dónde estaba el oro de los argentinos, pero este jueves la Auditoría General de la Nación lo respondió: está en Inglaterra. En un nuevo informe sobre las operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior del BCRA, la AGN aseguró que la operación se concretó en 2024, a pesar de lo que informa públicamente el Gobierno.

{{{htmlAmp}}}

"Entre junio y agosto de 2024, el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), y refundió 115 lingotes bajo estándares de «buena entrega». Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de «oro no asignado»", subrayaron en un hilo de Twitter.

En su informe, el organismo advierte por "incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo, inconsistencias entre las respuestas del BCRA y sus propios registros contables", además de la "la falta de entrega de documentación indispensable para determinar si el oro fue utilizado como garantía y si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad".

"El BCRA negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior. Sin embargo, en su propia contabilidad y en los extractos del BIS se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy, sin haber entregado el respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos", apuntó la AGN, que dirige Juan Manuel Olmos.

De acuerdo con los registros del organismo, las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado durante 2025 resultados negativos por USD 1.023 millones, equivalentes a $1.469.155 millones.

Qué dijeron Caputo y Bausili

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado sobre dónde están las reservas de oro y no logró responder con precisión.

"¿Dónde está el oro de los argentinos?", le preguntó Eduardo Feinmann de forma directa. Ante la consulta, Caputo respondió inicialmente, entre risas nerviosas, que desconocía los movimientos ordenados por el titular del BCRA, Santiago Bausili. Además, aseguró que ni siquiera mantiene conversaciones con el titular de la autoridad monetaria sobre ese asunto.

En octubre, Bausili explicó que la decisión de llevar los lingotes al extranjero fue para mejorar "la calidad" del oro, que hubo "una oportunidad" de hacerlo en aquel año y que por eso lo enviaron a Suiza, donde "siguen estando".

El funcionario de Milei comparó esa situación con lo que sucede con los dólares "cara chica y cara grande", que pierden valor, y argumentó que "todos los movimientos del oro están documentados".