El ministro de Economía, Luis Caputo, no logró responder con precisión dónde están las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La pregunta se la hizo el periodista Eduardo Feinmann durante una entrevista, y el funcionario terminó el intercambio sin dar una ubicación concreta del metal.

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El video del momento circuló rápido en redes sociales y volvió a poner en discusión la falta de información oficial sobre una parte estratégica de las reservas del país.

¿Qué respondió Caputo cuando le preguntaron por el oro?

"¿Dónde está el oro de los argentinos?", le preguntó Feinmann de forma directa.

Caputo respondió primero, entre risas nerviosas, que no tenía información sobre los movimientos que dispuso el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Agregó que ni siquiera conversa sobre ese tema con el titular de la autoridad monetaria.

El periodista insistió. Entonces el ministro mencionó Suiza como posible destino y después deslizó que los lingotes podrían estar en Londres, aunque no lo confirmó en ninguno de los dos casos.

¿Por qué el oro del Banco Central está en el exterior?

El traslado de las reservas de oro fuera de la Argentina es un tema espinoso desde 2024. Ese año, el propio Caputo defendió la operación con un argumento: enviar el metal al exterior permitía obtener rendimientos financieros en lugar de tenerlo inmovilizado en las bóvedas locales.

Sin embargo, el destino exacto del oro y las condiciones de los contratos firmados para colocarlo siguen bajo revisión.

¿Qué investiga la Auditoría General de la Nación?

En octubre de este año, la Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó que realiza una auditoría específica sobre el traslado de las reservas físicas de oro. Según explicó el presidente del organismo, Juan Manuel Olmos, el informe técnico va a permitir aclarar tres puntos:

Los fundamentos de la decisión de sacar el oro del país.

El lugar al que fue enviado el metal.

Si la medida generó algún beneficio económico para el Banco Central.

¿Qué es la pérdida de U$S 1.023 millones con el oro?

La AGN también reportó una pérdida de U$S 1.023 millones vinculada a operaciones financieras realizadas durante 2025 con el oro como activo subyacente.

Desde el ámbito técnico aclararon que se trató de instrumentos derivados y que no implica una pérdida física de los lingotes. Aun así, el dato sumó cuestionamientos sobre la forma en que se administran las reservas.