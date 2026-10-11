No fue sólo 2025: el BCRA cambió de estrategia con las inversiones en oro y volvió a perder en 2026

El Banco Central lleva perdidos 348 millones de dólares con la inversión en oro hasta el 30 de septiembre pasado, según el análisis de los estados contables de la entidad. Esto es resultado de otro fracaso en la estrategia de inversión después de perder unos mil millones de dólares el año pasado apostando a la baja de la divisa.

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Las decisiones de inversión del Banco Central son responsabilidad directa del presidente Santiago Bausili y ejecutadas por el subgerente de operaciones y jefe de la mesa, Esteban Klein.

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El BCRA llevó adelante en 2025 una estrategia financiera de venta de call y compra de put apostando a una caída del precio del oro, que implicó perder entre 875 millones y 1023 millones de dólares de la mejora de precio que registró el metal. En 2026, en cambio, los estados contables muestran una pérdida de 348 millones de dólares de la inversión en oro con los datos a fin de septiembre pasado, en línea con la caída del precio del metal en los mercados internacionales.

Es decir que en 2025, cuando el oro registró una fuerte suba, el BCRA apostó a protegerse de una caída y perdió la oportunidad de capturar unos mil millones de ganancias mientras que en 2026, cuando el oro acumula una caída de 4,4% al 30 de septiembre, no mantuvo la estrategia lo que implicó volver a perder.

Eso es lo que surge del análisis de los estados contables al 30 de septiembre pasado con la poca y opaca información que brinda la entidad, que obliga a hacer estimaciones sobre las operaciones financieras que realizó para especular con el precio del dólar.

El economista Jorge Carrera, ex vicepresidente del BCRA, explicó en la red social X el cambio de paradigma en la administración de las reservas internacionales de los Bancos Centrales después de la crisis financiera de 2008, cuando dejaron de replicar las estrategias financieras de las instituciones que regulan y a las que eventualmente tendrá que rescatar. Es decir, dejaron de buscar rentabilidad y pasaron a garantizar la liquidez.

“En todos los casos las recomendaciones de buenas prácticas a los bancos centrales insisten en la transparencia en las políticas de inversión con lineamientos públicos aprobados por el controlante (el Congreso) y con procesos donde haya opinión técnica macroeconómica, financiera y jurídica interna”, señaló.

El mal antecedente de 2025

El año pasado, según reveló un informe de la Auditoría General de la Nación, el BCRA perdió con opciones de oro (que en el mercado se conocen como Zero Cost Collar) poco más de mil millones de dólares. Zero Cost Collar, es una compra de opción de put, asociada a una venta de opción call, sin costos porque se netean la compra con la venta de las opciones, pero que se disparan cuando el precio del mercado supera el piso o techo del precio de ejecución, denominado strike.

La defensa del BCRA se basa en que intentó protegerse de la caída del precio del oro y, por eso, se perdió de capturar un tercio de la suba que registró el metal. Pero no reveló las operaciones que pactó ni quiénes fueron la contraparte ni si siguió con la misma estrategia este año.

Una de las sospechas es que se trataron de varias operaciones para generar un quebranto de mil millones y otra de las dudas es quién o quiénes actuaron como contraparte de esos contratos, si fueron operaciones a pantalla ciega o cómo se los eligió y si siempre fue la misma contraparte la que le ganó las apuestas al BCRA. Según se desprende de los estados contables y la información pública, el BCRA nunca modificó la tenencia de oro aunque no se sabe cuánto está en el país y cuánto en el exterior, sobre el que se pactaron estas operaciones ya que es el único que se acepta en garantía.

En función de la misma tenencia, en 2024 se valorizó 1.110 millones de dólares desde los 4.024 millones que cotizaban al inicio de la administración de Javier Milei en diciembre de 2023 y en 2025 se incrementó su valor en 3.380 millones hasta un valor total de 8.586 millones de dólares. El 30 de septiembre las tenencias de oro del BCRA habían caído en 348 millones de dólares.

En 2024 el BCRA ganó 27,1% por valuación; sin embargo, no se instrumentaron opciones Zero Cost Collar aun cuando hubo mucha más volatilidad que en 2025. El año pasado, ante un incremento del precio del oro de 64,9%, el BCRA decidió que era necesario proteger el capital, ante un riesgo de caída del precio, aunque subió hasta mediados de abril con poca volatilidad, luego se mantuvo en una meseta hasta agosto y protagonizó una suba vertiginosa hasta mediados de octubre.

Entre octubre y diciembre mantuvo la tendencia alcista aunque con mucha volatilidad que deberían haber disminuido las pérdidas previas, aunque sigue sin explicar cómo pagó más de mil millones de dólares para defender un activo que al inicio del año tenía una valoración de 5.200 millones.