Desigualdad y género: la mayoría de los hogares de barrios populares porteños están a cargo de mujeres

Los datos marcan las brechas de género y la disparidad geográfica que se profundiza en la Ciudad de Buenos Aires, según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP).

La mayoría de las viviendas tiene como responsable de hogar una mujer en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. En el 63,5% de los casos son quienes están a cargo de las tareas de cuidado, según un reciente informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP), que marca las brechas de género y también la disparidad geográfica que se profundiza en la capital del país.

Las brechas de género que existen en todo el país, tanto de ingreso como de acceso al trabajo, se profundiza en los barrios populares. Es una de las tantas desigualdades que quedaron expuestas con la pandemia.

Según la socióloga Victoria Freire, a cargo del Observatorio, el informe demuestra la “cruda desigualdad” porteña que genera nuevas formas de exclusión y violencia. “Es un porcentaje muy alto, es concordante con la feminización de la pobreza. Son ellas las que están al frente de los hogares con menores recursos”, explica en diálogo con El Destape.

La mayor población de barrios populares son niños, niñas y jóvenes de entre 0 y 29 años. Representan el 55% mientras que en el resto de la ciudad llegan al 32%. Es otro de los aspectos destacados del estudio, realizado en base a datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Que sean responsables de hogar significa que, más allá de la variable de ingreso, “están a cargo de que los hijos vayan al colegio, de que haya alimentación, del sostenimiento cotidiano de hogares, y también de los espacios comunitarios como merenderos y comedores”, señala Freire.

En los hogares monoparentales, que representan el 9% del total, ellas están a cargo en el 89% de los casos. “Y para empeorar las cosas, las mujeres también tienen menos empleos y peores pagos", dice el informe.

Los datos indican que la brecha de ocupación es de casi 30 puntos porcentuales: 67,1% en los varones y 39,3% para las mujeres, mientras que la condición de trabajo sin ingresos afecta al 23% de las mujeres y apenas el 0,5% de los varones. Entre las personas que no tienen trabajo en los barrios populares, el 32,2% son mujeres.

El informe, titulado “Ciudad desigual”, indica que el 93% de esos barrios no cuenta con agua corriente, el 75,4% no tiene acceso formal a la red cloacal, el 77,2% no accede a la red eléctrica y casi la totalidad, el 98,2%, no tiene gas natural.

Freire que el estudio “pone en evidencia un contraste que existe entre el nivel de recaudación y PBI per cápita, es la ciudad más rica del país, con la realidad en la que viven los barrios populares”.

En las comunas del sur se concentra el 95% de la población total que vive en barrios populares. La mitad habita en la comuna 8, donde se agrupan 16 barrios populares, y en la comuna 4, que nuclea 15 barrios, se encuentra casi el 30%.

Una de las premisas del informe se enfoca en la desigualdad geográfica, que se respalda también en datos estadísticos oficiales del gobierno porteño. “En el sur, las mujeres trabajan en promedio 7 horas al día en tareas no reconocidas ni remuneradas, más del doble de lo que trabajan las mujeres en promedio en la ciudad en las mismas tareas de cuidado”, apunta Freire.

Con estos datos y un análisis feminista de la situación social, como señala el informe, la socióloga plantea que es clave “impulsar políticas públicas con perspectiva de género” para “garantizar la autonomía o la independencia económica” de las mujeres, y “de la mano de políticas de integración urbana y universales que suponen mejores condiciones de vida para esas mujeres y esos hogares”.