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Correo Argentino

Designan nuevo director del Correo Argentino

La empresa estatal se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Se trata de un área clave para la organización de las elecciones, ya que se encarga de repartir las urnas a lo ancho y largo del país.

04 de septiembre, 2026 | 18.14
Designan nuevo director del Correo Argentino

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dispuso una serie de cambios en la conducción del Correo Argentino,designó a Adrián González como nuevo presidente de esa empresa postal estatal.

Quién es Adrián González: su carrera

González es abogado, especialista en derecho público y electoral, y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de organismos públicos, se informó en un comunicado oficial. Además, ya se desempeñó como director de Servicios Electorales y director titular del Correo Argentino.

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Por su parte, el economista Bruno Finiello asumirá como CEO de la entidad. Según se informó, a lo largo de su carrera, ocupó cargos de alta dirección en compañías como Accenture y Cencosud, y en sociedades del Estado como Aerolíneas Argentinas, con una amplia trayectoria en logística, distribución, transformación operativa y modernización de procesos, se indicó.

El Correo Argentino es una empresa estatal que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Es un área clave para la organización de las elecciones, ya que se encarga de repartir las más de 100.000 urnas a lo ancho y largo del país en cada elección nacional. 

También, el Correo Argentino está implicado en la distribución de padrones, el armado de cuartos oscuros, la entrega de materiales a las autoridades de mesa y la transmisión de telegramas de escrutinio en todo el territorio nacional.

Con información de Noticias Argentinas

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