Denuncian el allanamiento de dos militantes de Izquierda en Rosario

También advierten que las fuerzas federales utilizan "la excusa del ciberterrorismo" para perseguir a quienes cuestionan la situación del pueblo palestino en Gaza.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) denunció que la Policía Federal allanó la casa de dos militantes en Rosario y les secuestró sus teléfonos y computadoras. También advierten que las fuerzas federales utilizan "la excusa del ciberterrorismo" para perseguir a quienes cuestionan la situación del pueblo palestino en Gaza.

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"Muy grave: en Rosario la Policía Federal allanó la casa de dos militantes de Izquierda Socialista y miembros de la Asamblea Palestina, por orden de la Justicia Federal. Se llevaron sus teléfonos y computadoras", escribió la diputada del FIT Myriam Bregman en su cuenta de X.

Los procedimientos se realizaron este miércoles en los domicilios del dirigente de Izquierda Socialista, Mariano Soria, y de la vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Educación Olga Cossettin. Ambos pertenecen a la Asamblea Acción por Palestina.

"Con la excusa del 'ciberterrorismo', las fuerzas federales amedrentan y persiguen a los que denuncian simplemente que hay un genocidio en Gaza", agregó Bregman en mensaje.

Según indicó Izquierda Socialista, el objetivo fue recabar folletos, revistas, libros, computadoras y celulares "para endilgarles una conducta antisemita, por el solo hecho de condenar el genocidio que se está perpetrando en Gaza".

¿Por qué los allanaron?

Los allanamientos se dieron en el marco de una causa penal abierta tras una jornada pública por el "Día del Prisionero Palestino y los Presos Políticos", realizada en abril pasado en la sede del sindicato ATE Rosario, según el medio local La Capital.

"Yo nunca había sido notificado de ninguna causa", contó Soria al medio local Rosario/12, luego del procedimiento, que fue firmado por la fiscal federal Federica Tiscornia.

Para Soria, la inspección tuvo un objetivo político por su participación en actividades de solidaridad con Palestina. "Acusarme de discriminación y antisemitismo, en realidad, busca silenciar nuestra acción política", sostuvo.

La representación legal de ambos militantes está a cargo de Gabriela Durruty y Julia Giordano, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles de la causa.