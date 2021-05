Padre "Paco": "La oposición hace lo posible para voltear al gobierno"

A 47 años del asesinato del Padre Carlos Mugica, un mítico referente peronista, el Padre Francisco ‘Paco’ Olveira indicó que, a pesar del tiempo transcurrido "el mensaje de Carlos sigue teniendo inmensa actualidad". Además, insistió en que "la oposición está haciendo todo lo posible para voltear al gobierno".

En charla con El Destape Radio, Olveira indicó: "Uno que se dice cristiano no puede no comprometerse con la realidad, no puede no comprometerse con el cambio social y no puede no luchar por la justicia social”. Por otro lado, también sostuvo: “Tenemos que luchar para que nunca más vuelva la pandemia neoliberal a nuestra Patria que es la base de todo lo que estamos pasando ahora, no hubo tiempo para levantar el país y llegó la pandemia de Covid”.

En diálogo con el programa Maldita Suerte, y en relación al comunicado que difundieron desde el Grupo de Curas en Opción por los pobres, Olveira dijo que “hoy Carlos nos pide seguir estando junto a las víctimas de la pandemia, no subirnos al discurso de los poderosos de que ahora les interesa la educación y que por eso los chicos de Capital tienen que ir de forma presencial cuando nunca se preocuparon de la educación, bajaron el presupuesto, dejaron de entregar las notebooks”.

En este sentido agregó: “Nos parece como Grupo de Curas en Opción por los Pobres que en este momento estar junto al pueblo es pedir un poder judicial que no sea la basura que tenemos que hace campaña a favor de Larreta”.

“Quiero apostar a la unidad, tenemos que ganar las elecciones en octubre de una forma amplia para poder profundizar reformas porque tenemos una oposición que está haciendo todo lo posible para voltear al gobierno”, expresó.