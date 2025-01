En medio del desfinanciamiento del cine argentino establecido por el gobierno de Milei, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó el programa "Córdoba Distrito Audiovisual", una iniciativa que destinará $5.000 millones para impulsar la realización de producciones en la provincia.

Durante 2024, el gobierno nacional aplicó una serie de recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para continuar con la ejecución de su plan de achicamiento del Estado. Se dieron de baja contratos de trabajadores, gastos por horas extra y desplazamiento, como también fondos para la realización de festivales de cine.

Llaryora se diferencia de las políticas del Presidente y revaloriza la importancia de la cultura y las industrias creativas como motores de transformación económica y social. “La industria audiovisual es una industria que genera muchísimos puestos de trabajo. Por eso, esto es una inversión, porque esto genera puestos de trabajo y recursos, y posiciona a Córdoba no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica”, aseguró el mandatario provincial.

De esta manera, este plan permitirá el reintegro de hasta el 40% de los costos de las producciones cinematográficas, la realización de series para plataformas de streaming y TV y a los proyectos de animación que se realicen en territorio cordobés. Durante el acto de presentación del programa realizado en el Palacio Dionisi en la ciudad de Córdoba, remarcó que, para que cada vez conozcan más a la Provincia y esté mejor posicionada, es necesario "que la industria audiovisual sea potente".

Al mismo tiempo, busca incentivar la generación de puestos de trabajo local en este sector, ya que uno de los requisitos más importantes es la toma de mano de obra cordobesa para cubrir puestos técnicos y artísticos, además de lo que significa para los rubros gastronómicos y de hotelería, entre otros.

Para facilitar la participación de productoras locales e internacionales, el programa incluye dos líneas de crédito a través del Banco de Córdoba, con tasas subsidiadas según cupo MiPyME y con un plazo de devolución de hasta 12 o 60 meses, dependiendo la línea, ya sea para trabajo o capital.

“Como eje central de toda esta política, sepan que tienen un gobierno tanto en la ciudad de Córdoba, como en otras ciudades también, y un Gobierno provincial que piensa en la cultura como un desarrollador no solo de puestos de trabajo, sino también de un montón de externalidades positivas, y entre ellas el posicionamiento de nuestra provincia en Argentina y el mundo”, aseguró Llaryora.

Viggo Mortensen fulminó a Milei por el desfinanciamiento del cine

El actor reconocido a nivel mundial Viggo Mortensen vivió durante su infancia en Argentina y es un férreo defensor de la cultura. Con motivo del estreno de "Hasta el fin del mundo”, su segundo film como director, el protagonista de El Señor de los Anillos se mostró preocupado por la situación del INCAA y criticó al presidente Milei.

En diálogo con el portal Teleshow, Mortensen confesó que tiene escrito un guion "que transcurre en Buenos Aires", pero que en el corto plazo no está en los planes llevarla adelante. "Es una posibilidad que sigo explorando. He trabajado antes en Argentina y guardo muy buenos recuerdos de esas experiencias. Hay mucho talento en el país, tanto a nivel técnico como artístico, y siempre es enriquecedor colaborar con personas que tienen una mirada diferente y tan creativa", destacó la estrella de Hollywood.

"Lo que me preocupa, como a muchos, es el estado del cine independiente en Argentina. Las decisiones que se han tomado en torno al INCAA están complicando mucho las cosas, especialmente para quienes recién empiezan o para los que no tienen grandes presupuestos", expresó el fanático de San Lorenzo. Y agregó: "Pero sé que los cineastas argentinos son resilientes. Siempre encuentran maneras de contar sus historias, aunque las circunstancias sean adversas. Es algo que admiro mucho: la pasión por el cine no desaparece, incluso en los momentos más difíciles".