El próximo año será electoral y ya está confirmado que Neuquén será la primera provincia en tener elecciones en 2027. La Justicia Electoral neuquenina aprobó y adelantó las fechas claves del calendario electoral.

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Cuándo son las primeras elecciones 2027: la fecha y qué vota Neuquén

Las elecciones provinciales en Neuquén serán el próximo 14 de febrero de 2027. La fecha fue confirmada mediante una resolución firmada por el juez electoral Jorge Sepúlveda, quien además formalizó los plazos que deberán cumplir las agrupaciones políticas para participar.

Así, la provincia neuquina es la primera en iniciar su calendario electoral y tendrá elecciones separadas de los comicios presidenciales de 2027. Los neuquinos deberán votar:

Gobernador y vicegobernador

Renovación de las 35 bancas titulares y 18 suplentes de la Legislatura provincial

Autoridades municipales

Representantes de organismos locales en jurisdicciones específicas

Calendario electoral de Neuquén: las fechas importantes este año

Si bien las elecciones serán en 2027, este año ya cuenta con ciertos plazos:

4 de diciembre 2026: termina el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas.

11 de diciembre: última oportunidad para la presentación de candidaturas.

16 de diciembre: comienza oficialmente la campaña electoral.

28 de diciembre: la Justicia Electoral comparte el padrón definitivo

31 de diciembre: queda habilitado el uso de propaganda política en la vía pública y en los medios audiovisuales.

política en la vía pública y en los medios audiovisuales. 8 de enero 2027: se distribuirá el registro definitivo de electores

11 de enero: presentación de las pantallas que utilizarán los candidatos

15 de enero: vence el plazo para completar las solicitudes de partidos y alianzas presentadas con anterioridad.

29 de enero: termina el periodo para establecer mesas de votación, sus ubicaciones y las autoridades designadas.

¿Cómo se vota en Neuquén?

Las elecciones provinciales serán con Boleta Única Electrónica en toda la provincia. Todavía las boletas no se conocen, pero serán compartidas y oficializadas en enero. La votación es obligatoria para los ciudadanos argentinos de entre 18 y 75 años; para jóvenes de 16 y 17 años, junto con las personas mayores de 75 años será opcional.