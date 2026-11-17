El ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsun, anunció el desdoblamiento de las elecciones provinciales del año que viene, que se celebrarán en la provincia unos meses antes que los comicios nacionales.

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"Queridos salteños. Quiero contarles que hemos firmado junto al gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo", comenzó Jarsun en el video que publicó en su cuenta de Instagram, en colaboración con las redes sociales del Ministerio de Gobierno y Justicia salteño.

En el mensaje, el funcionario del gobierno provincial opinó que es "importante que los salteños puedan elegir a sus representantes". "Después también vamos a elegir, en octubre, a nuestros representantes ante la Nación", continuó y agregó: "Queremos que tengan claridad de cómo van a ser las fechas electorales del 2027, porque nos parece importante que estén informados, porque eso es transparencia. Es importante que participemos y nos involucremos".

Qué van a votar los salteños en 2027

El desdoblamiento de las elecciones se oficializó a través del decreto N° 762, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Lleva la firma del gobernador Gustavo Sáenz; el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur y la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.

Además de los cargos para el Poder Ejecutivo provincial, los habitantes de Salta elegirán representantes para ambas Cámaras legislativas (11 senadores y 30 diputados), 60 intendentes y 222 concejales municipales.

Respecto a los senadores, se elegirán esos cargos en los departamentos Anta, Cerrillos, Iruya, La Candelaria, La Viña, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera, San Martín y Santa Victoria, mientras que se votarán diputados en los departamentos de Capital, Cerrillos, General Güemes, Guachipas, La Caldera, La Candelaria, La Poma, La Viña, Los Andes, Molinos, Orán, Rosario de Lerma, San Carlos, San Martín y Santa Victoria.

Asimismo, votarán intendentes y concejales en los 60 municipios de la provincia y en Rivadavia Banda Sur, ubicada en el departamento de Rivadavia, se elegirán también convencionales constituyentes municipales para la redacción de su nueva Carta Orgánica.