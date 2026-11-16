A menos de un año de las elecciones presidenciales, el escenario de 2027 empieza a mostrar una paradoja que preocupa al oficialismo en casi todas las encuestas. Según el Estudio Nacional de octubre de Equipo Mide, Javier Milei encabeza todas las variantes de primera vuelta, pero pierde frente a Axel Kicillof si la elección se define en un balotaje.

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En la pregunta por una eventual segunda vuelta entre ambos, Kicillof reúne el 42% de las preferencias contra el 39% de Milei. El voto en blanco o nulo llega al 12% y un 7% no sabe o no contesta.

La diferencia es de tres puntos, una distancia ajustada que no permite hablar de un resultado cerrado. Pero el dato marca un cambio de clima: el Presidente, que sigue siendo el candidato más votado de manera individual, no logra sumar lo suficiente cuando el electorado se polariza.

La clave está en cómo se reparten los votantes de 2023. El 89% de quienes votaron a Sergio Massa y el 87% de quienes eligieron a Myriam Bregman se inclinan por Kicillof. Entre los votantes de Juan Schiaretti, el gobernador bonaerense saca 37% contra 15% de Milei, aunque la mayoría de ese segmento elige el voto en blanco.

Del otro lado, Milei conserva el 72% de su propio electorado de 2023 y el 67% de quienes votaron a Patricia Bullrich. Un 8% de los votantes del actual Presidente se pasaría a Kicillof.

Primera vuelta: Milei adelante en todos los escenarios

El estudio mide tres escenarios de primera vuelta y en todos el líder libertario queda primero. En la pregunta abierta con todos los candidatos, Milei suma 28% y Kicillof 23%, seguidos por Patricia Bullrich (8%), Myriam Bregman (7%), Victoria Villarruel (5%) y Sergio Massa (5%). Más atrás aparecen Mauricio Macri (3%), Máximo Kirchner (2%) y Juan Grabois (2%).

En un escenario más acotado, Milei obtiene 30% y Kicillof 27%, con Bullrich en 12% y Bregman en 7%. En la variante más polarizada, sin Bullrich en la boleta, el Presidente llega a 37% y el gobernador a 32%.

La lectura es clara: la distancia entre ambos se achica a medida que el escenario se ordena, y en el mano a mano final se da vuelta.

Uno de los números más duros para el oficialismo aparece en la medición de pisos y techos. Ante la intención de Milei de buscar un segundo mandato, el 54% asegura que nunca lo votaría. Solo el 26% dice que seguro lo votaría y otro 15% podría llegar a hacerlo. Eso deja al Presidente con un techo electoral del 41%, por debajo de la mitad del electorado.

Patricia Bullrich, en tanto, aparece con un techo del 36%: apenas el 9% la votaría seguro y el 58% no la votaría nunca.

Kicillof, la figura que ordena a la oposición

Aunque la oposición todavía arrastra problemas de liderazgo, Kicillof aparece como la referencia más mencionada. Ante la pregunta sobre quién es hoy el principal líder opositor, el gobernador bonaerense marca 27%, el mismo número de quienes creen que la oposición no tiene un líder. Cristina Fernández de Kirchner aparece con 21%.

Su imagen muestra un 41% de valoraciones positivas y un 54% de negativas, en niveles similares a los del Presidente.

Lo que viene

El estudio deja una foto con dos lecturas. Milei conserva un núcleo duro que lo mantiene primero en cualquier primera vuelta, pero su alto nivel de rechazo limita su crecimiento. Kicillof, en cambio, todavía corre de atrás en la largada, pero tiene más margen para sumar cuando la elección se reduce a dos.

Con la economía como principal factor de decisión del voto para el 38% de los consultados, la campaña 2027 parece encaminarse hacia una pregunta central: continuidad o cambio de rumbo.