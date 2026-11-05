Elecciones 2027: el peronismo analiza las derrotas de Trump y Bolsonaro para armar la estrategia contra Javier Milei

Las últimas derrotas electorales de la derecha continental encendieron las luces de esperanza en el peronismo, donde empiezan a vislumbrar chances de derrotar a Javier Milei. Con la expectativa de que esa ola de cambio llegue a la Argentina en 2027, distintos referentes del justicialismo mantienen contactos con los equipos de campaña y estrategas de Lula da Silva en Brasil y del Partido Demócrata de Estados Unidos para analizar qué estrategias se pueden replicar.

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¿Qué lecciones busca aprender el peronismo de la derrota de Donald Trump?

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En Washington, una comitiva de veedores vivió de primera mano cómo Donald Trump llevó al Partido Republicano a la derrota. “Es lo que se veía, pero nadie confirmaba. Fue una terrible paliza”, evaluó un dirigente justicialista 24 horas después de conocerse el resultado. En ese esquema, se ponderó la baja del promedio de edad de los candidatos demócratas que resultaron victoriosos, el uso de las redes sociales y la asertividad y brevedad de los discursos. “Ganaron figuras jóvenes, pensadas para las redes, con discursos cortos y contundentes. Se priorizó una comunicación directa con los electores y mucho menos la rosca”, señalaron.

¿Cómo influyen las primarias de EE. UU. en las posibles PASO?

La diversidad de perfiles y el protagonismo alcanzado anticipan una interna partidaria presidencial muy convocante dentro de dos años. “Se consolidaron varios candidatos. James Talarico, en Texas; Kaisha Lance Bottoms, en Georgia. Va a haber una primaria demócrata recontra competitiva”, concluyeron, en un mensaje que puede leerse como una proyección de lo que un sector del peronismo aspira a que ocurra con una PASO muy convocante con una competencia entre figuras como Axel Kicillof y Sergio Massa.

El "método Janones": la estrategia brasileña para romper el algoritmo libertario en las redes

La conversación sobre las herramientas de campaña que permitieron derrotar a la ultraderecha atraviesa al principal partido opositor. Esta semana, el dirigente señalado como artífice de la estrategia en redes sociales para romper el algoritmo bolsonarista, André Janones, visitó las oficinas de Sergio Massa y el domicilio de Cristina Kirchner. “El WhatsApp es lo de menos”, contó un testigo de una de las tantas reuniones con el brasileño.

“En la primera vuelta, Lula tuvo una comunicación institucional, al igual que sus mensajes. Creían que con los indicadores alcanzaba. Para la segunda, el equipo les dio bola a los pibes. Eso nos pasó en 2023”, completó. Además, destacan que el PT no solo apuntó a los más jóvenes, sino que también trabajó fuertemente en la movilización de los adultos mayores para el balotaje.

Redes, territorio y movilización: el plan de Lula da Silva para movilizar el voto clave

La estrategia también se combinó con la territorialidad. “En la primera ronda se vota contra Lula. En la segunda, él sale del palacio, va a los barrios y habla con la gente. En cambio, Flavio Bolsonaro se queda en Brasilia y propone la reforma de la Constitución. El voto estratégico en la segunda vuelta pasa a ser contra Bolsonaro porque crece el miedo a Bolsonaro y a esas conductas que el PL emanaba de ir por todo”, explicaron.

En las redes sociales, Janones combinó acciones con el ala de dirigentes y diputados más jóvenes del partido. “Ellos le daban manija a las redes, a los vivos y mostraban a Lula en el territorio. Lograron romper el algoritmo con llamados a la acción. Convocaban, en un momento determinado, a todos los militantes a tuitear una palabra o mensajes específicos”, detallaron.

Otra de las patas de la estrategia petista fue la gestión, donde se buscó mostrar capacidad de concreción de propuestas, como la reducción de la jornada laboral. Este punto el peronismo no lo puede replicar a nivel nacional, pero fue anotado como otra de las claves de la victoria.