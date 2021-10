Roberto Navarro vuelve a la TV: será en Crónica con Tomás Méndez

El director de El Destape analizará la actualidad política junto a Tomás Méndez en Crónica TV.

Después de lo que fue la aparición en la televisión durante la jornada de las PASO en Crónica Tv, ahora Roberto Navarro vuelve a la pantalla chica y analizará a partir de las 20 horas de este domingo la actualidad política al aire de Crónica TV.

Una vez más el director de El Destape se sumará a un vivo junto al periodista Tomás Méndez para analizar lo que fue la semana en Argentina, la situación política del país tras los cambios en el gabinete y, sobre todo, como son las políticas con la llegada de los nuevos ministros y con los anuncios que está llevando adelante el gobierno nacional.

Tras el cierre de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebraron el domingo 12 de septiembre, Roberto Navarro sumó su análisis en la pantalla de Crónica HD, junto a los conductores Estebán Trebuqc y Tomás Méndez. Ahora, casi un mes después, el director de El Destape retorna a la televisión argentina para mostrar su impronta en lo que es la nueva realidad política que se vive en el país.

La nueva coalición, según Roberto Navarro.

En 2019 Cristina concluyó que sola podía ganar –por poco-, pero no gobernar. Tenía que unirse al otro universo peronista. Un peronismo que no sólo no le respondía: era anti kirchnerista. Encontró en Alberto a un hombre que, en el contexto de la desconfianza de ambos bandos, era quien podía representarlos. Amigo de Cristina, amigo del resto. Así, unidos, serían más fuertes y estarían mejor parados para negociar con el universo corporativo de la derecha y entonces gobernar.

El plan falló. La derecha no quiso negociar. La pandemia hizo el resto. En la horas aciagas posteriores a la carta de Cristina el anti kirhnerismo afloró en oficinas de la Casa Rosada, en organizaciones sociales, en sindicatos, en empresarios cercanos.

Alberto no quiso la división, tampoco los gobernadores. Cristina presionó para que se lleven a cabo cambios en el Gabinete, pero sin duda se replegó. Sentó a la mesa a un nuevo actor de peso en la coalición: Manzur. O mejor dicho: Manzur y los gobernadores que lo acompañan. También sentó a los intendentes del conurbano a los que les dio un lugar relevante en el gobierno provincial.

Ahora el Gobierno es más fuerte y menos kirchnerista. Todos cedieron algo. Cede más quien más tiene. No hay ganadores; hay posibilidades. En el fondo el Peronismo sigue haciendo lo que vino a hacer: sobrevivir hasta que escampe.