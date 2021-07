El video que compartió Cristina Kirchner y destruye a Lousteau por los 30 mil desaparecidos

La vicepresidenta publicó el video de Sarpaj donde cruza al senador por comparar los muertos por Covid con los desaparecidos.

La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió un video de la senadora por Neuquén Silvia Sapag quien en una exposición cruzó al senador de Cambiemos Martín Lousteau por comparar a los desaparecidos con los muertos por la pandemia del coronavirus. Con datos y con reflexión, la senadora se preguntó por la intencionalidad del legislador de Cambiemos al plantear tan doloroso ataque.

"No es lo mismo crear campos de concentración para aniquilarlos que crear centros de atención para nuestros enfermos"

"Razón y emoción… Pocas veces confluyen tan armónicamente. Quiero compartir la intervención de la senadora Sapag en la última sesión, refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia", escribió Cristina Kirchner al compartir el video.

Qué dijo la senadora Sapag

"El señor Lousteau compara lo incomparable. Cuando dice ´ellos tuvieron en la dictadura 30 mil, nosotros ahora tenemos cien mil´. Quiero saber cuál es su intención: ¿es disminuir la responsabilidad de la dictadura al decir sólo tuvieron 30 mil o confundir para mostrarnos tres veces peores que la dictadura?", sostuvo.

"No es lo mismo, porque los 30 mil son muertos, fueron asesinados, torturados y desaparecidos. Los cien mil fueron fallecidos a pesar de que el Estado hizo todo para cuidaros. No es lo mismo crear campos de concentración para aniquilarlos que crear centros de atención para nuestros enfermos. No es lo mismo aviones tirando jóvenes dormidos al río, que aviones buscando millones y millones de vacunas", afirmó Sapaj.

"No es lo mismo picanear para generar dolor al picanear párpados, penes, vaginas, llagas, que buscar la vacuna, el alivio", mencionó.