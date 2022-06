El pase de Roberto Navarro con Caballero en El Destape Radio: la posible candidatura de Cristina Kirchner

Los periodistas de El Destape Radio se refirieron a los últimos movimientos de Cristina Fernández de Kirchner y su diálogo con diversos sectores de cara a las elecciones 2023. Las definiciones en Juntos por el Cambio.

El periodista Roberto Navarro hizo el pase con su colega Roberto Caballero por El Destape Radio, en el que analizaron los últimos encuentros de CristinaKirchner con diversos actores de la política y economía nacional: entre ellos Carlos Melconian y Héctor Daer. Los periodistas enfatizaron en que la vicepresidenta habla con todos los sectores y con muchos de los actores que fueron el sostén de Alberto Fernández. "Va armando algo fuerte", remarcaron.

La vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió la semana pasada con el economista Carlos Melconian, quien fue parte del encuentro en su rol de presidente del IERAL. Al respecto, voceros vinculados a Fernández de Kirchner habían remarcado que la vicepresidenta mantiene de forma "habitual" reuniones con representantes de distintos espacios, y aseguraron que el encuentro fue gestionado por un dirigente del peronismo cordobés.

En este sentido, Roberto Navarro y Roberto Caballero junto con la mesa en el Destape Radio detallaron que "Cristina ya no dice que van a perder" las elecciones y ve una contienda electoral que se puede ganar. "No sé descarta que sea la candidata", lanzaron. Los periodistas, en tanto, adelantaron que el candidato de Cristina no va a ser alguien que no sea de su círculo: es Cristina o es alguno que esté a su lado. "Está vez no va a haber que militar a nadie", enfatizaron.

Por último, se refirió a la posible fórmula de Juntos por el Cambio: "La formula del otro lado está definida y será Macri-Vidal", completaron. Los periodistas hicieron referencia a la foto del expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal quienes días atrás recorrieron la obra hidráulica del arroyo El Gato, en las afuera de La Plata, acompañados por el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, quien aspira a ser candidato a mandatario bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones del año próximo.