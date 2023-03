"Cristina Presidenta", el cántico que sonó en el plenario de Avellaneda

Militantes, agrupaciones sindicales y organizaciones sociales cantaron por la vicepresidenta en la reunión en Avellaneda.

Una multitud de militantes de diferentes agrupaciones kirchneristas, sindicales y de organizaciones sociales colmaban desde el mediodía el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el municipio bonaerense de Avellaneda, donde se realiza el plenario 'Luche y Vuelve', y la consigna "Cristina Presidenta" cantada por los militantes pinta el espíritu de esta convocatoria en una calurosa jornada.

A pesar las altas temperaturas, los simpatizantes llegaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal con remeras y banderas que representan un clásico en los actos que son encabezados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en esta ocasión no estará presente en este cónclave partidario.

La militancia se congregó en Avellaneda con la misma pasión que caracteriza a las multitudes que siguen con devoción al "Indio" Solari, en esos rituales de fervor popular que se denominan como "misas ricoteras".

Ese era el sentir que trasmitían los asistentes a este plenario en el cual militantes y dirigentes del Frente de Todos debatirán, para luego difundir, un documento sobre la coyuntura política y los pasos a seguir para "romper con la proscripción de Cristina Kirchner".

Puestos callejeros en los que se venden pines, remeras, muñecos, banderas y libros, forman parte de escena que ilustra los actos del kirchnerismo.

Batucadas, bombos y estridentes trompetas acompañaban de tanto en tanto el cántico de "Cristina Presidente/Cristina Presidenta" que resonaba por el predio, y varios grupos se animaban a entonar el clásico "Muchachos", esa canción que acompañó los festejos por la obtención del Campeonato Mundial de Qatar, como parte de una celebración que parece no terminar pese a que ya trascurrieron tres meses desde que Lionel Messi levantara la copa.

En diez carpas montadas por la organización, se dan las reuniones de las comisiones que debatirán distintas temáticas políticas que se abordarán en este encuentro, que parece ser una gran previa de la campaña electoral que comenzará en pocos meses más.

En tanto, en los dos escenarios montados en la UTN se leían inscripciones que destacaban el carácter y la confianza que la militancia kirchnerista tiene depositada en su conductora: "A Cristina le sobra el cuero".

La referencia es a la frase del dictador Alejandro Lanusse, pronunciada en 1972 cuando el general Perón se aprestaba a volver a su país tras casi 18 años de proscripción y exilio.

"Perón no viene porque no puede; permitiré que digan porque no quiere, pero en mi fuero íntimo diré porque no le da el cuero para venir", había dicho el presidente de facto.

"A Cristina le sobra el cuero", es la respuesta en los carteles que, forjados en cuero, elaboraron trabajadores del Sindicato de Curtidores que encabeza el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.

También se destacaron las banderas con sus propias leyendas del Frente Grande, La Cámpora; La Bancaria; Nuevo Encuentro; Kolina; CTA de los Trabajadores; UOM; UOCRA, Forja; SMATA; Movimiento Mayo; Las 20 verdades peronistas; y La lealtad, entre otras.

Además, el plenario también contó un puesto de venta de verduras instalado por la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes) y con juegos didácticos, espejos y bancos hechos por la Cooperativa Provincias Unidas.

El escenario más grande, que se dispuso al final del predio, será donde se haga el cierre del plenario con la lectura del documento y las palabras del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner.

Con información de Télam