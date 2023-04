Agresión a Berni por el colectivero asesinado: el minuto a minuto

Tras recibir golpes y piedrazos en la protesta de choferes de colectivos en la vera de General Paz, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló frente al hospital Churruca, donde le realizarán estudios para determinar si debe ser operado, y habló sobre las agresiones que sufrió y la investigación por el asesinato, esta madrugada, de un chofer de la línea 620 en La Matanza. Puso en duda que haya sido un "intento de robo" como se especulaba, aseguró que "nadie justifica la violencia" y dijo compartir "la tristeza y el dolor por el asesinato de un bonaerense".

"Fue un hecho muy raro, no es habitual. Nadie asalta un colectivo..., digamos que no es el modus operendi típico para un robo de colectivo. Se usaron armas 40 que son muy profesionales, no es de ladrones que van a arrebatar. Ya hemos detenido al primer sospechoso y el policía que estaba arriba del colectivo lo identificó", explicó el ministro, quien minutos después se subió a un helicóptero para volver a La Plata, donde se esperan reuniones claves con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Además, defendió el accionar de la Policía de la Ciudad en la protesta de esta mañana -"en su protocolo, hizo lo que había que hacer"-, ratificó que no va a renunciar a su cargo y repitió que desearía ver más presencia de la Gendarmería en la provincia de Buenos Aires.