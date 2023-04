Protesta por el chofer asesinado: Larreta y Bullrich repudiaron el ataque a Berni

Los dos precandidatos presidenciales de la oposición opinaron sobre lo sucedido en General Paz con el ministro bonaerense.

Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, repudiaron el ataque al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien sufrió heridas importantes y fue tratado en el Hospital Churruca, antes de volver en helicóptero a La Plata para participar de una reunión entre el Gobierno de PBA y la cúpula de la UTA.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un mensaje en esa red social, afirmó: “Toda mi solidaridad con la familia del chofer asesinado en La Matanza y el agradecimiento a la Policía de la Ciudad por su trabajo, especialmente a los 8 policías heridos. Repudio las agresiones al ministro Berni, estamos en contra de toda violencia, nos merecemos vivir en paz”.

Por su lado, la presidenta del PRO afirmó: “Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse? Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia. No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas”.

También se expresó la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. “Mi solidaridad con los millones de bonaerenses que salen cada mañana a trabajar con MIEDO, y con la familia de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en La Matanza. La política se convirtió en un circo dramático y sin espectadores. Es el hartazgo, el cinismo y el relato sin respuestas”, afirmó.

Berni fue agredido en medio de la protesta que trabajadores de la línea de colectivos 620 realizaban en la localidad de La Matanza por el crimen de un chofer de un tiro en el pecho. Esta mañana la Policía de la Ciudad rescató al ministro en Virrey del Pino. Ocho efectivos resultaron heridos por golpes y pedradas.

Berni había aterrizado en Alberdi y General Paz sin dar aviso al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad ni a la Policía de la Ciudad y se dirigió hacia el lugar de la protesta. Inmediatamente comenzó a ser agredido verbal y físicamente por algunos de los manifestantes que se encontraban en el lugar que reclamaban por la muerte del colectivero Pedro Daniel Barrientos.

"Frente a las agresiones y mientras llegaban más manifestantes al lugar, se evaluó que el riesgo para la integridad física del inistro, de los civiles, de la policía y de los periodistas presentes, era cada vez mayor y se decidió retirar al ministro para descomprimir la situación. Con la salida del ministro, se replegaron las fuerzas", comunicó la policía porteña.

"Estoy acá porque entiendo el problema que están pasando", afirmó Berni en diálogo con los medios presentes en el lugar. "Sé lo que pasan, me banco lo que sea. Si no hablamos no solucionamos nada. Yo no salgo corriendo con lo demás, de acá no me mueve hasta que hablemos y demos solución a un problema que todos los días pasa en la provincia de Buenos Aires", agregó.

Cien líneas de paro

Crece el conflicto y la protesta de choferes de zona oeste del conurbano bonaerense por el crimen del colectivero Daniel Barrientes. Con la 60 ya son casi 100 las líneas de colectivo que se sumaron al paro por 24 horas. Más temprano agredieron al ministro de Seguridad bonaerense, quien se acercó al lugar para dialogar con los trabajadores. El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, se reúne con Axel Kicillof y autoridades de la provincia de Buenos Aires.

"Nos encontramos en abstención de tareas por asambleas en repudio al asesinato de el compañero Daniel Barrientos", confirmaron en un comunicado el cuerpo de delegados y los trabajadores de la línea 60. "Llamamos y exigimos al gremio se ponga a la cabeza de estos hechos y tome las medidas en unidad con todos los trabajadores del transporte ya que son ellos los que tienen la responsabilidad de velar por nuestras condiciones de trabajo y seguridad", agregaron.