Tras el ataque a Berni, el gobierno bonaerense se reunirán con autoridades de la UTA

Luego del ataque al ministro de Seguridad, Sergio Berni, desde la cartera de Transporte se reunirán con autoridades de las UTA a las 15 horas en La Plata. Desde el gremio esperan la presencia del gobernador Axel Kicillof en el encuentro.

Tras las agresiones al ministro de Seguridad Sergio Berni por un grupo de trabajadores de la línea de colectivos 620 que estaba de paro tras la muerte de un chofer, desde el gobierno bonaerense continúan en diálogo con autoridades de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA). Según confirmó El Destape, desde las 15 el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, se reunirá con autoridades del gremio, en La Plata. Desde el sindicato afirmaron que esperan también por la presencia del gobernador Axel Kicillof, aunque no esté confirmada su participación de forma oficial.

D'Onofrio también fue agredido esta mañana ya que había acompañado a Berni a Lomas del Mirador, en La Matanza, en donde los trabajadores se estaban manifestando y exigiendo mayores medidas de seguridad. Tras unos 15 minutos de tensión, oficiales de la Policía de la Ciudad evacuaron a los funcionarios mientras arrojaban gas pimienta y golpeaban a trabajadores. El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, sostuvo a este medio: "Vamos a escuchar al gobernador para saber qué propuestas y garantías nos pueden ofrecer".

Fuentes gubernamentales confirmaron a este medio que ambos ministros "están bien de salud", y que el titular de Seguridad asistió al Hospital Churruca "para que le vean las heridas en la cara". En tanto, el gobernador Axel Kicillof, "se comunicó con los dos ministros", y "está en diálogo permanente". El mandatario provincial tenía agenda este lunes en Casa de Gobierno en donde estaba realizando reuniones de trabajo e iba a realizar un acto con intendentes esta misma tarde.

En diálogo con este medio, D'Onofrio se refirió a uno de los reclamos de los trabajadores y dijo que "hubo un convenio para poner cámaras, el Estado puso la plata y no se concretó". Y agregó: "El estado puso plata para las cámaras y las cámaras todavía no están; hace 45 días comencé a intimar a todas las empresas para que instalen las cámaras".

Además reconoció que, mientras estuvo en Lomas del Mirador, "los choferes me comentaron la posibilidad de poner cabinas para salvaguardar y lo estudiaremos. El Estado está presente, vamos a ver como seguimos poniendo el hombro", cerró.

Las agresiones

El hecho ocurrió cuando los ministros de Seguridad y Transporte bonaerense, Sergio Berni y Jorge D'Onofrio, fueron a Lomas del Mirador a reunirse con autoridades de la UTA por la muerte de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620.

Allí, Sergio Berni fue agredido a palazos, pedradas y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia. El titular de la cartera de Seguridad se hizo presente en el lugar sin custodia y había ido a negociar con la UTA un cuarto intermedio y lograr una reunión con autoridades del gobierno bonaerense.

"Estoy acá porque entiendo el problema que están pasando", afirmó Berni, en diálogo con los medios presentes en el lugar esta mañana. "Sé lo que pasan, me banco lo que sea. Si no hablamos no solucionamos nada. Yo no salgo corriendo como lo demás, de acá no me mueve hasta que hablemos y demos solución a un problema que todos los días pasa en la provincia de Buenos Aires", remarcó.

"¡Yo no me escondo y estoy acá! No hay soluciones mágicas, vengo a trabajar por ustedes", continuó mientras le gritaban "hijo de puta" y los policías trataban de apartarlo de los agresores. "Vamos a hablar en algún lugar, acá no podemos hablar", insistió el ministro, quien alcanzó a gritar "a mí me duele como a ustedes y acá vengo solo".